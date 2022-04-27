Третьяк: СКА может сыграть со сборной России по хоккею на открытии арены в Петербурге

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА может сыграть со сборной России или с московским ЦСКА в день открытия «СКА-Арены». Об этом журналистам сообщил в среду президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

«Мы пофантазируем на тему того, какой матч может открыть арену в Санкт-Петербурге. Это будет или матч сборной России против СКА, или встреча между СКА и ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Должен быть настоящий матч, настоящий праздник», — сказал Третьяк.