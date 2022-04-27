Третьяк: СКА может сыграть со сборной России по хоккею на открытии арены в Петербурге
Президент Федерации хоккея России отметил, что матч открытия арены должен быть настоящим праздником.
Президент Федерации хоккея России отметил, что матч открытия арены должен быть настоящим праздником.
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА может сыграть со сборной России или с московским ЦСКА в день открытия «СКА-Арены». Об этом журналистам сообщил в среду президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
«Мы пофантазируем на тему того, какой матч может открыть арену в Санкт-Петербурге. Это будет или матч сборной России против СКА, или встреча между СКА и ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Должен быть настоящий матч, настоящий праздник», — сказал Третьяк.
Арену в Петербурге строили к чемпионату мира 2023 года, однако во вторник Международная федерация хоккея отобрала у России право проводить турнир. Ледовый дворец будет вмещать 21,5 тыс. человек на хоккейных мероприятиях и до 23 тыс. человек на концертах и развлекательных шоу.