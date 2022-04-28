Нервный бой: сможет ли ЦСКА перевернуть ход серии с «Магниткой»
Расклады перед шестым матчем финала Кубка Гагарина.
Расклады перед шестым матчем финала Кубка Гагарина.
Во вторник, 26 апреля, «Металлург» был в шаге от победы в Кубке Гагарина, поведя на своем льду в заключительном периоде пятого матча с ЦСКА. Но хоккеисты армейцев сделали всё, чтобы продлить решающую серию. Шайбы Максима Соркина и Класа Дальбека возродили интригу в финальной серии («Магнитка» ведет 3:2). Следующий матч состоится 28 апреля и вновь станет проверкой на прочность для обеих команд. Либо ЦСКА выиграет дома и судьба титула решится в Магнитогорске, либо подопечные Ильи Воробьева спустя шесть лет вновь станут сильнейшей командой лиги.
После трех побед подряд магнитогорского «Металлурга» в финальной серии мало кто верил в перспективы ЦСКА. Тем более перед пятой игрой в Магнитогорске. Армейцы открыли счет во втором периоде, но хозяева мощно сыграли на старте третьей двадцатиминутки и вышли вперед, отличившись дважды. Спас родную команду нападающий Максим Соркин, переведший игру в овертайм. А уже в дополнительное время победу ЦСКА принес шведский защитник Клас Дальбек, для которого этот гол стал первым в плей-офф.
— Самое главное, что каждый матч приковывает внимание болельщиков, держит в напряжении, — сказал «Известиям» агент Алексей Дементьев. — Тем и славится хоккей — своей непредсказуемостью. Кто бы мог подумать, что предыдущие два домашних матча ЦСКА проиграет, а на выезде сможет выиграть. Они возвращаются в Москву, и здесь будет самая большая интрига. Я думаю, стены помогут московскому клубу одержать победу, чтобы продолжить борьбу за Кубок Гагарина. При этом отмечу, что игроки обеих команд действуют на максимуме. В таких матчах ребята часто играют с травмами, не замечая их, даже с переломами. И вот этот эмоциональный подъем позволяет нам увидеть порой самые неординарные решения.
Одним из таких неординарных решений стал дебют в пятой игре нападающего ЦСКА Данила Юртайкина: в этом плей-офф 24-летний хоккеист еще не играл. И его появление добавило свежести атаке армейцев — Юртайкин отметился результативной передачей и был признан третьей звездой матча. Конечно, без травмированного ветерана Александра Попова ЦСКА приходится тяжело, но этот ход главного тренера армейцев Сергея Федорова стал удачным.
Главный тренер «Магнитки» Илья Воробьев решил убрать из состава нападающего Никиту Коростелева — его заменил Семен Кошелев. Коростелев — более тонкий игрок, но при этом, обостряя, порой допускает ошибки и теряет шайбу. Чтобы сыграть более аккуратно, Воробьев и поставил Семена Кошелева. Он не ошибся, вот только креатива Коростелева, возможно, и не хватило «Магнитке».
— Армейцы молодцы, тем интереснее будет дальше, — отметил в разговоре с «Известиями» двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. — ЦСКА показал свою лучшую игру в финальной серии. Интрига продолжается. Переломил ли ЦСКА серию? После каждой игры так говорить неправильно. У каждой игры своя история, свои эмоции. Им просто нечего терять, но и права на ошибку у них нет. У «Металлурга» же своя психология. Это хоккей. Здесь каждую игру проявляются новые герои.
Характеру армейцев стоит отдать должное — они были в шаге от поражения, но сумели перевернуть ход матча на выездной арене. Тем не менее вряд ли стоит считать их фаворитами шестой игры. По крайней мере, шансы команд равны. У «Магнитки» по-прежнему ярче действует нападение — три равноценных тройки умеют нагнетать остроту в зоне соперника. Хорошую форму набрал вратарь Василий Кошечкин, установивший рекорд финалов Кубка Гагарина по «сухой» серии. Смущают только периодические ошибки игроков «Металлурга» в простых ситуациях — например, швед Линус Хультстрем в большинстве в овертайме трижды потерял шайбу. Хотя шанс завершить дополнительный период в свою пользу у магнитогорцев был отличный.
«Магнитка» точно не потрясена, несмотря на то что ее лишили триумфа перед собственной публикой. У Ильи Воробьева, создавшего самого сбалансированного, гибкого и яркого по игре претендента на титул за последние годы, в запасе наверняка осталось еще много фишек. Чтобы сделать еще один шаг в направлении чуда и переломить серию, армейцам надо придумать что-то новое. Одними перестановками в составе и высоким боевым духом до седьмого матча не доберешься.
— Как болельщик я жду седьмого матча, — признался «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Уверен, он будет замечательным. ЦСКА способен окончательно переломить серию. Мне кажется, что психологическая устойчивость повыше у москвичей. Этим финал и хорош, что на нервах мастерство играет важнейшую роль. Мне как болельщику будет очень интересно посмотреть седьмой матч. Поэтому остается надеяться на богатый игровой опыт Федорова. Он знает, как спасаться в самых сложных ситуациях. Самое время вспоминать про «Детройт» и сборную России. Это было бы красиво.
Как бы ни закончилась финальная серия, уже можно с уверенностью сказать, что она получилась эффектной. Красивые голы, яркие спасения, мощные камбэки — разве не такого мы ждали от главной серии сезона?
Артур Хайруллин