В следующем сезоне КХЛ «Витязь» будет играть в Балашихе, а не в Подольске

«В текущей ситуации это единственно верное решение. В противном случае “Витязь” просто не смог бы выступить в КХЛ. Дворец спорта в Подольске, к глубокому сожалению, не подходит по требованиям регламента КХЛ.



Конечно, понимаем разочарование болельщиков Подольска, но, ещё раз повторюсь, другого выхода не было. Дворцу уже 20 лет, есть множество недостатков, и выполнить необходимые работы для соответствия всем требованиям КХЛ за летний период просто невозможно.



При этом отмечу, что детская школа “Витязь” не просто продолжит своё существование, но и получит больше тренировочного льда, возможность полноценно пользоваться всей инфраструктурой, кроме того, клуб будет оказывать помощь нашей школе», — отметил министр спорта Подмосковья Дмитрий Абарёнов.