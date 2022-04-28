«Металлург» — ЦСКА: этот финал заслужил семь матчей!

Точечные изменения в составе принесли ЦСКА эффект в пятом матче. Структурно армейцы не изменились — да и странно отказываться от работающих весь сезон конструкций из-за двух холостых игр. Перестановки в центральной оси оживили Григоренко и Окулова. Константин вернул армейцам веру в то, что Кошечкин — не всесильный и умеет пропускать, как и остальные вратари. Константин прервал сухую серию магнитогорского голкипера и раскрепостил партнеров. А появившийся впервые с 4 октября Данил Юртайкин выдал спасительный пас на Максима Соркина, который перевел матч в овертайм. Новые сочетания Сергея Федорова сработали — тренер не отказался от них в шестой игре.

Илья Воробьев нашел чем удивить перед сегодняшним матчем. Коуч уральцев разбил самую полезную тройку финальной серии Коробкин — Неколенко — Виделль. Архип смотрел игру с трибун, зато вошел в состав Павел Акользин, а обязанности центрального передали шведу. Перестановки в четвертой тройке не поддавались логическим осмыслениям. Чего не скажешь о первом звене, откуда ожидаемо магнитогорцы убрали насобиравшего «минус 2» в прошлом матче Семена Кошелева и вернули отдохнувшего Никиту Коростелева.

Впервые с 24 марта вышел на лед Михаил Пашнин, заменивший Ярослава Хабарова. Защитник в ноябре выпал из состава из-за травмы и вернулся только к серии с «Авангардом». В третьей игре с омичами шайба прилетела ему в голову — и Пашнин снова отправился в лазарет. Последние дни Михаил тренировался с неиграющим составом, а привычный визор поменял на полностью закрывающую лицо маску. Видимо, сегодня Воробьев понял, что один из самых жестких защитников КХЛ готов к финалу, и воссоздал самую полезную пару регулярки: Пашнин — Минулин.

С видимой легкостью ЦСКА открыл счет на четвертой минуте. Связка экс-магнитогорцев Каменев — Плотников использовала полумомент, чего в прошлых матчах с монструозным Кошечкиным не проходило. Дронов, потеряв позицию в слоте, позволил Каменеву нанести несильный, но точный бросок.

<iframe referrerpolicy='no-referrer-when-downgrade' frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_4a69d56eb9845dd010090cfccc88fa2b_hd/q869421/025bb343651e33bc45658ba387878d54/4806847783?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru&skin_name=khl' allowfullscreen allow='encrypted-media' allow='autoplay'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Металлург» правильно отреагировал на пропущенную шайбу: добавил атакам скорости и мысли. Опасные моменты и суета у ворот Ивана Федотова стали логичным следствием крутых смен разных звеньев «Магнитки». Ближе всех к голу были Лайпсик и Зернов, простившие армейцев из выгодных позиций. Первому не хватило удачи, второму — концентрации и спокойствия. Денис бесхитростно попытался пробить гиганта Федотова броском в домик. Иван не растерялся и среагировал щитками.

«Магнитка» впустую потратила два большинства, тогда как ЦСКА использовал единственную попытку в первые 20 минут. Армейцы добавили поперечных передач, которые не проходили в прошлых розыгрышах. Только с их помощью реально растянуть компактную оборону уральцев и заставить габаритного Кошечкина терять позицию и метаться по вратарской площади. Григоренко в касание замкнул пас Плотникова и удвоил преимущество москвичей.

<iframe referrerpolicy='no-referrer-when-downgrade' frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_a9f243b12332b013e533ed306a233d50_hd/q869461/efdee4f513f044b5071f76ccbc0c16db/4806847849?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru&skin_name=khl' allowfullscreen allow='encrypted-media' allow='autoplay'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Баранка» гостей к середине встречи не вытекала из содержания происходящего на льду. «Магнитка» наиграла минимум на гол, действовала острее и интереснее в атаке, но Федотов, насмотревшись на подвиги опытного коллеги, отказывался пропускать, сделав пару важных спасений. Иван, как и раньше, грешил отскоками перед собой, но сегодня гораздо злее и активнее ему помогали защитники. Расставиться в зоне и вальяжно гонять шайбу по периметру у «Металлурга» получалось редко. ЦСКА отвечал не менее опасными контрвыпадами, один из которых закончился пожаром в зоне уральцев: шайба чуть было не заползла за ленточку, выпав из амуниции Кошечкина.

«Металлург» за два периода сгенерировал едва ли не больше моментов, чем за весь прошлый матч, включая овертайм. Шайба Андрея Чибисова, который подловил Федотова на отскоке от щитка, вдохнула в гостей жизнь перед третьим отрезком.

<iframe referrerpolicy='no-referrer-when-downgrade' frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_b72b203d55b5d794f68fcb6a79bd74a6_hd/q869533/63ef79552325f38d79028952979b2d53/4806847888?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru&skin_name=khl' allowfullscreen allow='encrypted-media' allow='autoplay'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кошмарнее начала, чем полученный большой штраф в начале периода, когда появился шанс спасти родину и испить чемпионского шампанского в Москве, представить сложно. Хуже только пропущенная третья шайба, которая стала бы приговором против организованного и превосходно удерживающего преимущество ЦСКА. Уральцы героически отбились в пятиминутном меньшинстве и отмазали Джоша Карри за ненужный удар в голову. Правда, канадский центр ушел в раздевалку и не помог команде в ключевом отрезке матча.

Вторую игру подряд «Металлург» не использует большинство, когда соперник собственноручно подносит шансы на камбэк или на Кубок Гагарина, как это было позавчера в Магнитогорске. После прошлого матча Воробьев говорил, что розыгрышу не хватало завершающего броска. Не смогли вскрыть оборону армейцев уральцы и сегодня. Гол Чибисова остался единственным. Хозяева, застегнувшись на все пуговицы, выстояли в концовке и отложили развязку до седьмого матча. Нынешний финал явно заслужил полный формат — и не берусь прогнозировать, что произойдет в решающей игре.