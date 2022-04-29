Хоккеист «Металлурга» Майе ударил судью во время потасовки в 6-м матче финальной серии с ЦСКА

В самой концовке встречи, за секунду до окончания третьего периода, у бортика произошла стычка между несколькими хоккеистами. Судья начал разнимать дерущихся, когда к нему подъехал канадский форвард «Металлурга» Филипп Майе и нанес ему удар по голове со спины. После этого Майе попытался ударить защитника армейцев Никиту Нестерова.