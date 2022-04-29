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00:42 (мск), источник: Sport24

Хоккеист «Металлурга» Майе ударил судью во время потасовки в 6-м матче финальной серии с ЦСКА

ЦСКА обыграл «Металлург» в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Металлург
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В самой концовке встречи, за секунду до окончания третьего периода, у бортика произошла стычка между несколькими хоккеистами. Судья начал разнимать дерущихся, когда к нему подъехал канадский форвард «Металлурга» Филипп Майе и нанес ему удар по голове со спины. После этого Майе попытался ударить защитника армейцев Никиту Нестерова.

В текущем розыгрыше плей-офф Майе провел 22 матчаи набрал 20 (7+13) очков.

ЦСКА
2:1
2:0, 0:1, 0:0
Металлург
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