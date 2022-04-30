Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
05:30
Аризона
Нэшвилл
54
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Сан-Хосе
30
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон
Ванкувер
Б
32
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас
Анахайм
42
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
Калгари
31
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
Колорадо
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
Вегас
47
Хоккей. НХЛ
02:30
Айлендерс
Тампа-Бэй
46
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург
Коламбус
53
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало
Чикаго
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль
Флорида
102
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси
Детройт
35
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Вашингтон
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Бостон
52
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия
Оттава
24
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
28.04
ЦСКА
Металлург
21
26.04
Металлург
ЦСКА
ОТ
23
24.04
ЦСКА
Металлург
01
22.04
ЦСКА
Металлург
04
20.04
Металлург
ЦСКА
64
18.04
Металлург
ЦСКА
13
14.04
СКА
ЦСКА
03
12.04
ЦСКА
СКА
31
Хоккей. КХЛ. Все результаты
14:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Стали известны составы ЦСКА и «Металлурга» на решающий матч финала Кубка Гагарина — 2022

Стали известны составы московского ЦСКА и магнитогорского «Металлурга» на седьмой матч финальной серии Кубка Гагарина 2022 года.

ЦСКА
МеталлургКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдёт на «Металлург-Арене» в Магнитогорске, начало — в 15:00 по московскому времени.

В составе «Магнитки» произошли изменения по сравнению с шестым матчем. В седьмом матче не сыграют Джош Карри, Линус Хультстрём и Павел Акользин. Вместо них Архип Неколенко, Ярослав Хабаров, Семён Кошелев.

«Металлург»:

Кошечкин (Налимов);
Яковлев — Земчёнок, Чибисов — Неколенко — Коробкин;
Дронов — Хабаров, Лайпсик — Майе — Голдобин;
Пашнин — Минулин, Никонцев — Зернов — Карпов;
Николаев, Коростелёв — Виделль — Кошелев, Юров.

ЦСКА:

Федотов (Рейдеборн);
Дальбек — Нестеров, Слепышев — Каменев — Плотников;
Гилмор — Диц, Окулов — Карнаухов — Григоренко;
Сергеев — Провольнев, Попов — Светлаков — Соркин;
Грудинин, Юртайкин — Андронов — Абрамов, Мингачёв.

Напомним, счёт в серии равный — 3:3.

 Медведева, Туктамышева, Семенович и другие фигуристки с откровенными фото
«Вратаря — в тюрьму!» В Америке кипят страсти после травмы Овечкина
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь