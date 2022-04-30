Стали известны составы ЦСКА и «Металлурга» на решающий матч финала Кубка Гагарина — 2022

Встреча пройдёт на «Металлург-Арене» в Магнитогорске, начало — в 15:00 по московскому времени.

В составе «Магнитки» произошли изменения по сравнению с шестым матчем. В седьмом матче не сыграют Джош Карри, Линус Хультстрём и Павел Акользин. Вместо них Архип Неколенко, Ярослав Хабаров, Семён Кошелев.



«Металлург»:



Кошечкин (Налимов);

Яковлев — Земчёнок, Чибисов — Неколенко — Коробкин;

Дронов — Хабаров, Лайпсик — Майе — Голдобин;

Пашнин — Минулин, Никонцев — Зернов — Карпов;

Николаев, Коростелёв — Виделль — Кошелев, Юров.



ЦСКА:



Федотов (Рейдеборн);

Дальбек — Нестеров, Слепышев — Каменев — Плотников;

Гилмор — Диц, Окулов — Карнаухов — Григоренко;

Сергеев — Провольнев, Попов — Светлаков — Соркин;

Грудинин, Юртайкин — Андронов — Абрамов, Мингачёв.