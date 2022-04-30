Стали известны составы ЦСКА и «Металлурга» на решающий матч финала Кубка Гагарина — 2022
Стали известны составы московского ЦСКА и магнитогорского «Металлурга» на седьмой матч финальной серии Кубка Гагарина 2022 года.
Стали известны составы московского ЦСКА и магнитогорского «Металлурга» на седьмой матч финальной серии Кубка Гагарина 2022 года.
Встреча пройдёт на «Металлург-Арене» в Магнитогорске, начало — в 15:00 по московскому времени.
В составе «Магнитки» произошли изменения по сравнению с шестым матчем. В седьмом матче не сыграют Джош Карри, Линус Хультстрём и Павел Акользин. Вместо них Архип Неколенко, Ярослав Хабаров, Семён Кошелев.
«Металлург»:
Кошечкин (Налимов);
Яковлев — Земчёнок, Чибисов — Неколенко — Коробкин;
Дронов — Хабаров, Лайпсик — Майе — Голдобин;
Пашнин — Минулин, Никонцев — Зернов — Карпов;
Николаев, Коростелёв — Виделль — Кошелев, Юров.
ЦСКА:
Федотов (Рейдеборн);
Дальбек — Нестеров, Слепышев — Каменев — Плотников;
Гилмор — Диц, Окулов — Карнаухов — Григоренко;
Сергеев — Провольнев, Попов — Светлаков — Соркин;
Грудинин, Юртайкин — Андронов — Абрамов, Мингачёв.
Напомним, счёт в серии равный — 3:3.