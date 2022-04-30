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14:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Капитан «Авангарда» Алексей Емелин покинул команду

Омский «Авангард» сообщил о том, что защитник и капитан Алексей Емелин покинул команду.

АвангардКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Хоккеист провёл в составе омичей четыре сезона, стал обладателем серебряных медалей чемпионата и победителем Кубка Гагарина.

В текущем сезоне Емелин провёл 43 матча в регулярном чемпионате и набрал восемь очков: забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач. В плей-офф на его счету два гола и три передачи в 13 встречах.

Ранее Алексей также выступал за казанский «Ак Барс», «Монреаль Канадиенс» и «Нэшвилл Предаторз».

Напомним, в текущем сезоне «Авангард» дошёл до четвертьфинала плей-офф, где уступил магнитогорскому «Металлургу» в семи матчах.

Отметим, что омичи — действующие обладатели Кубка Гагарина.

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