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17:00 (мск), источник: Sports.Ru

«Торпедо» объявило об уходе Немировски с поста главного тренера

«Торпедо» официально объявило об уходе Дэвида Немировски.

ТорпедоКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Дэвид Немировски вместе со своим тренерским штабом завершили работу в хоккейном клубе “Торпедо”. Мы благодарим Дэвида Немировски, Сандиса Озолиньша, Артема Чубарова, Владимира Куликова и Эндрю Кэксора за профессиональное и добросовестное выполнение своих обязанностей, яркие победы и незабываемые эмоции. Желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится на сайте клуба КХЛ.

В нынешнем сезоне КХЛ нижегородский клуб не попал в плей-офф, заняв девятое место в таблице Западной конференции. Это был четвертый сезон Немировски во главе «Торпедо».

В трех предыдущих чемпионатах команда выходила в плей-офф, но во всех случаях вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде.

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