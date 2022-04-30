«Торпедо» объявило об уходе Немировски с поста главного тренера

«Дэвид Немировски вместе со своим тренерским штабом завершили работу в хоккейном клубе “Торпедо”. Мы благодарим Дэвида Немировски, Сандиса Озолиньша, Артема Чубарова, Владимира Куликова и Эндрю Кэксора за профессиональное и добросовестное выполнение своих обязанностей, яркие победы и незабываемые эмоции. Желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится на сайте клуба КХЛ.

В нынешнем сезоне КХЛ нижегородский клуб не попал в плей-офф, заняв девятое место в таблице Западной конференции. Это был четвертый сезон Немировски во главе «Торпедо».