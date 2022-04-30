ЦСКА победил «Металлург» в седьмом матче и выиграл Кубок Гагарина

В первом периоде голами отметились нападающие ЦСКА Павел Карнаухов и Александр Попов. Во втором периоде преимущество гостей укрепил нападающий Константин Окулов. За 1,6 секунды до конца периода один гол отыграл нападающий «Магнитки» Филипп Майе. В конце третьего периода тренерский штаб «Металлурга» снял вратаря, но форвард Владислав Каменев поразил уже пустые ворота соперника.

ЦСКА выиграл серию до четырех побед, уступая по ходу серии со счетом 1−3. Москвичи стали обладателями Кубка Гагарина-2022.

ЦСКА во второй раз в истории выигрывает плей-офф КХЛ. Прошлая победа была одержана в 2019 году.