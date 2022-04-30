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17:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА победил «Металлург» в седьмом матче и выиграл Кубок Гагарина

ЦСКА в гостях победил «Металлург» в седьмом, решающем матче финала Кубка Гагарина. Московский клуб взял верх со счетом 4:1.

ЦСКА
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Источник: РИА "Новости"

В первом периоде голами отметились нападающие ЦСКА Павел Карнаухов и Александр Попов. Во втором периоде преимущество гостей укрепил нападающий Константин Окулов. За 1,6 секунды до конца периода один гол отыграл нападающий «Магнитки» Филипп Майе. В конце третьего периода тренерский штаб «Металлурга» снял вратаря, но форвард Владислав Каменев поразил уже пустые ворота соперника.

ЦСКА выиграл серию до четырех побед, уступая по ходу серии со счетом 1−3. Москвичи стали обладателями Кубка Гагарина-2022.

ЦСКА во второй раз в истории выигрывает плей-офф КХЛ. Прошлая победа была одержана в 2019 году.

Напомним, что Сергей Федоров проводил первый сезон в качестве главного тренера красно-синих. Он сменил на этом посту Игоря Никитина, который в прошлом сезоне довел ЦСКА до финала, но в шести матчах проиграл «Авангарду» (2−4).

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