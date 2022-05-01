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10:24 (мск), источник: ТАСС

Игорь Ларионов возглавит нижегородский хоккейный клуб «Торпедо»

Тренер приступит к работе с командой в июле.

ТорпедоКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мая. /ТАСС/. Новым главным тренером нижегородского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» станет Игорь Ларионов. Об этом в воскресенье в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

«Новым главным тренером нашего хоккейного клуба “Торпедо” станет легенда мирового хоккея Игорь Ларионов, — написал Никитин. — Это один из тех редких хоккеистов в мире, кому удалось выиграть основные титулы: Олимпиаду, чемпионаты мира среди взрослых и юниоров, Кубок Канады и Кубок Стэнли».

«Мы договорились с Игорем Николаевичем о подписании контракта с “Торпедо”. Уже в июле, когда команда выйдет из отпуска, он приступит к исполнению своих обязанностей», — добавил губернатор.

На посту главного тренера «Торпедо» Ларионов сменит Дэвида Немировски. В минувшем сезоне клуб занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и не смог выйти в плей-офф.

Ларионову 61 год, он является двукратным олимпийским чемпионом, четырехкратным чемпионом мира, трехкратным победителем Кубка Стэнли. С 2019 года работает в системе сборных России. В 2020 году Ларионов был помощником Валерия Брагина в молодежной сборной России, которая завоевала серебряные медали чемпионата мира в Чехии, проиграв в финале канадцам (3:4). Позднее Ларионов стал главным тренером молодежной сборной, на мировом первенстве 2021 года в Канаде команда заняла четвертое место. С октября 2021 года является главным тренером олимпийской сборной России (ближайшего резерва национальной команды).

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