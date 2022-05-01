Игорь Ларионов возглавит нижегородский хоккейный клуб «Торпедо»

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мая. /ТАСС/. Новым главным тренером нижегородского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» станет Игорь Ларионов. Об этом в воскресенье в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

«Новым главным тренером нашего хоккейного клуба “Торпедо” станет легенда мирового хоккея Игорь Ларионов, — написал Никитин. — Это один из тех редких хоккеистов в мире, кому удалось выиграть основные титулы: Олимпиаду, чемпионаты мира среди взрослых и юниоров, Кубок Канады и Кубок Стэнли».

«Мы договорились с Игорем Николаевичем о подписании контракта с “Торпедо”. Уже в июле, когда команда выйдет из отпуска, он приступит к исполнению своих обязанностей», — добавил губернатор.

На посту главного тренера «Торпедо» Ларионов сменит Дэвида Немировски. В минувшем сезоне клуб занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и не смог выйти в плей-офф.