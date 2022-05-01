Финн Лехтонен вернулся на родину и заговорил о России. Раньше боялся потерять 160 млн
Ему было неприятно играть в России, но он договорился со СКА о расторжении большого контракта при условии, что не уедет в плей-офф.
Ему было неприятно играть в России, но он договорился со СКА о расторжении большого контракта при условии, что не уедет в плей-офф.
Накануне СКА объявил о расставании с пятью легионерами — Лео Комаровым, Микко Лехтоненом, Мэтом Робинсоном, Ларсом Юханссоном и Йоонасом Кемппайненом. Первые четыре провели плей-офф от звонка до звонка, а финский центрфорвард первого звена не появлялся на льду после первого раунда — он был помещён в список травмированных, но в расположении команды не остался и быстро покинул Россию.
Теперь бывшие петербуржские финны наконец заговорили о событиях этой весны и своих решениях доиграть сезон либо покинуть КХЛ при первой возможности.
Кемппайнен (его контракт со СКА завершился 30 апреля) пару дней назад подписал однолетний контракт с «Кярпятом», а затем дал короткий комментарий изданию Yle, в котором сообщил, что информация о его травме не соответствует действительности.
«Травмы у меня не было. Но когда всё случилось, практически сразу появилась идея уехать. Я понимаю решение Лехтонена и Комарова, СМИ [которые критиковали их решение остаться] просто не видят всей картины. Не думаю, что я сыграю на ЧМ. Из сборной со мной не связывались. Может, они думали, что я травмирован?».
Защитник Микко Лехтонен по окончании плей-офф присоединился к сборной Финляндии, и местные СМИ встретили это сообщение с изрядной долей критики. Генеральному менеджеру Суоми Йере Лехтинену пришлось практически оправдываться: «Мы разговаривали с ним и знаем факты. Основываясь на них, мы с радостью приветствуем Лехтонена в нашей команде».
«Федерация хоккея должна раскрыть “факты”, связанные с Лехтоненом, потому что на данный момент его приглашение в сборную кажется плохим решением, которое показывает безразличие. Говорили, что если бы он мог уехать из СКА, то уехал бы. Конечно, легко так говорить и продолжать заколачивать бабки. Для Микко Лехтонена факты неприглядные: его контракт со СКА до сих пор в силе, ранее он выступал в прессе по ситуации в Беларуси в стиле “пусть бунтуют там между собой”, лично я не считаю его подходящим кандидатом в сборную», — писал финский журналист Саша Хуттунен.
Теперь свой взгляд на ситуацию дал агент защитника Мика Раутакаллио.
«Контракт Микко со СКА закончился 30 апреля. Его расторгли по инициативе и желанию Микко. Когда всё началось, мы начали переговоры с руководством СКА, обсуждали, есть ли смысл Микко продолжать играть в таких обстоятельствах. Во время плей-офф мы пришли к соглашению со СКА, что, если Микко доиграет до конца сезона, клуб расторгнет с ним контракт. Поэтому он и оставался в России до конца.
Из общения с руководством СКА стало понятно, что расторжение контракта стоило бы 160 миллионов рублей, то есть около € 2 млн по нынешнему курсу. Ситуация Микко сильно отличалась от других игроков. Стандартный контракт КХЛ содержит пункты, в которых расписывается, сколько именно игрок должен выплатить за расторжение контракта по своей инициативе».
Iltalehti пишет, что финские хоккеисты обращались к Федерации хоккея Финляндии, Ассоциации финских хоккеистов и НХЛПА, чтобы те попросили ИИХФ помочь игрокам, оказавшимся в схожей с Лехтоненом ситуации. Переговоры проходили в марте-апреле, но не принесли результата.
«ИИХФ просили посодействовать расторжению контрактов и тому, чтобы права на игроков не остались у русских клубов. Федерация решила не участвовать в этом вопросе из-за финансовых и юридических рисков. Если уж ИИХФ оказалась не готова помогать, как отдельный игрок мог взять на себя риски в два миллиона евро?» — заявил Раутакаллио.
Сам олимпийский чемпион в интервью Iltalehti рассказал, как ему игралось за СКА в плей-офф и какие настроения царили в раздевалке.
«Чувствую большое облегчение. В нынешней мировой ситуации это было единственным решением. В плей-офф я всё время думал о том, что не хочу быть здесь. Мне стало неприятно играть в этой стране. Я хотел уехать так, как сделали многие легионеры. С русскими игроками мы эту тему особо не обсуждали. Думаю, все понимали, что у них была своя позиция по этому вопросу, а у нас, западных людей, своя.
Уверен, никому не хотелось об этом говорить. Но никакого давления или сарафанного радио со стороны русских на нас не было — ни от партнёров по команде, ни от соперников, ни от руководства клуба. Меня шокирует, что делает Россия. Это непростительно. Такое никогда не должно было случиться. Я мог бы использовать более резкие выражения, но, полагаю, я ясно выразил свою точку зрения».
Елена Кузнецова