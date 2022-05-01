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17:22 (мск), источник: Чемпионат.com

«Автомобилист» подписал контракты с Метсолой, Йокипаккой, Аалтоненом и Валком

Екатеринбургский «Автомобилист» в официальном телеграм-канале сообщил о подписании контрактов с четырьмя хоккеистами.

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Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в Центральном информационном бюро КХЛ зарегистрированы контракты ХК “Автомобилист” с четырьмя хоккеистами: двухлетние соглашения с клубом заключили вратарь Юха Метсола (предыдущий клуб — “Салават Юлаев”), защитник Юрки Йокипакка (»Сибирь«), а также центральные нападающие Миро Аалтонен (»Витязь«) и Кёртис Валк (»Барыс«). Наш клуб рассчитывает на взаимное успешное и долгосрочное сотрудничество!» — говорится в сообщении.

В прошедшем сезоне 33-летний Метсола провёл 31 матч в регулярке, отразив 93,1% бросков при коэффициенте надёжности 1,87. В плей-офф финн сыграл в одном матче и отразил 96,7% бросков. 30-летний Йокипакка сыграл 31 встречу за «Сибирь» в регулярном сезоне, набрав 14 (3+11) очков, также проведя один матч в Кубке Гагарина — 2022.

28-летний Аалтонен сыграл за «Витязь» в 44 матчах регулярки, забросив 10 шайб и отдав 32 голевые передачи. 29-летний Валк в составе «Барыса» принял участие в 47 встречах регулярного чемпионата, набрав 41 (12+29) балл. В Кубке Гагарина — 2022 на его счету пять игр и 4 (1+3) очка.

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