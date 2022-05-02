Вадим Шипачев: «Хотел бы и 300 млн получать. Но в России нет таких денег. Играй я даже как Макдэвид, никто бы мне такую зарплату не дал»
Вадим Шипачев сообщил, что «Динамо» потратило 750 млн рублей за сезон на зарплаты.
Вадим Шипачев сообщил, что «Динамо» потратило 750 млн рублей за сезон на зарплаты.
— В КХЛ уже второй год действует потолок зарплат. До поздних стадий, как правило, доходят команды, где нет игроков с большими контрактами. С хорошими, но не топ-10 по лиге. Не считаете ли вы, что зарплата Вадима Шипачева мешает «Динамо» подписывать игроков во второе, третье и четвертое звено, которые могли бы помочь выиграть Кубок Гагарина?
— Я был на совете директоров и слышал отчет по сезону. «Динамо» потратило за сезон на зарплаты 750 миллионов рублей. То есть место под потолком было. Или вы это клоните к тому, что мне нужно пойти на понижение зарплаты? Или вообще уйти из «Динамо»? Я убежден, что если уйдет Шипачев, плюс-минус на эти деньги придет другой игрок.
На самом деле, я прекрасно понимаю, что один игрок не выиграет кубок. Я бы хотел получать и 200 миллионов, и 300. Это нормальное человеческое желание. Но, во-первых, я прекрасно понимаю, что у нас в лиге есть потолок зарплат и нужно думать об интересах команды. А, во-вторых, мы живем в России, здесь нет таких денег. Играй я даже как Макдэвид, никто бы мне такую зарплату не дал, — сказал нападающий клуба КХЛ.