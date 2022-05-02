Вадим Шипачев: «Хотел бы и 300 млн получать. Но в России нет таких денег. Играй я даже как Макдэвид, никто бы мне такую зарплату не дал»

— В КХЛ уже второй год действует потолок зарплат. До поздних стадий, как правило, доходят команды, где нет игроков с большими контрактами. С хорошими, но не топ-10 по лиге. Не считаете ли вы, что зарплата Вадима Шипачева мешает «Динамо» подписывать игроков во второе, третье и четвертое звено, которые могли бы помочь выиграть Кубок Гагарина?

— Я был на совете директоров и слышал отчет по сезону. «Динамо» потратило за сезон на зарплаты 750 миллионов рублей. То есть место под потолком было. Или вы это клоните к тому, что мне нужно пойти на понижение зарплаты? Или вообще уйти из «Динамо»? Я убежден, что если уйдет Шипачев, плюс-минус на эти деньги придет другой игрок.