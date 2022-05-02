Финских хоккеистов КХЛ не будут вызывать в сборную

В сезоне-2021/22 в КХЛ сыграли 45 финских хоккеистов.

«Позиция Финского хоккейного союза заключается в том, что игроки, выступающие в России, в следующем сезоне не смогут играть за сборную», — сказал Лехтинен, которого цитирует официальный сайт сборной Финляндии. В воскресенье екатеринбургский «Автомобилист» сообщил, что зарегистрировал контракт с финским форвардом Миро Аалтоненом.

«Вопреки вчерашним новостям Аалтонен не поедет играть в Россию в следующем сезоне. Контракт на сезон-2022/23 он подписал до Олимпиады, и работа по его расторжению началась сразу после начала российской спецоперации», — отметил Лехтинен.