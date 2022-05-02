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17:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Финских хоккеистов КХЛ не будут вызывать в сборную

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Финский хоккейный союз не разрешит выступать за сборную страны игрокам, которые продолжат карьеру в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в следующем сезоне, заявил генеральный менеджер финской национальной команды Йере Лехтинен.

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Источник: AP 2022

В сезоне-2021/22 в КХЛ сыграли 45 финских хоккеистов.

«Позиция Финского хоккейного союза заключается в том, что игроки, выступающие в России, в следующем сезоне не смогут играть за сборную», — сказал Лехтинен, которого цитирует официальный сайт сборной Финляндии. В воскресенье екатеринбургский «Автомобилист» сообщил, что зарегистрировал контракт с финским форвардом Миро Аалтоненом.

«Вопреки вчерашним новостям Аалтонен не поедет играть в Россию в следующем сезоне. Контракт на сезон-2022/23 он подписал до Олимпиады, и работа по его расторжению началась сразу после начала российской спецоперации», — отметил Лехтинен.

По словам Лехтинена, окончательное расторжение контракта должно занять несколько дней или даже часов.

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