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14:27 (мск), источник: Sports.Ru

«Динамо» обменяет Шипачева, Войнова и Галиева в «Ак Барс» на 1000 рублей

Как утверждает «Матч ТВ», сделка состоится в ближайшие часы.

Динамо М
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Источник: РИА "Новости"

«Московское “Динамо” отдает троих своих лидеров за очень символическую денежную компенсацию в 1000 рублей, сознательно срезая бюджет и делая ставку на модель ХК МВД, с которой команда в 2010 году дошла до финала Кубка Гагарина, а позже, объединившись с “бело-голубыми” под брендом “Динамо”, дважды стала чемпионом», — утверждается в материале.

35-летний форвард Вадим Шипачев в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром КХЛ с 67 (24+43) очками в 48 матчах. В 11 матчах Кубка Гагарина добавил 10 (3+7) баллов.

32-летний защитник Вячеслав Войнов набрал в регулярке 31 (5+26) очко в 40 матчах. В 11 матчах плей-офф добавил 10 (5+5) очков.

30-летний нападающий Станислав Галиев набрал в регулярке 42 (25+17) балла в 47 матчах. В 11 матчах плей-офф забросил 6 шайб. Ранее он уже выступал за «Ак Барс».

Летом 2021 года публиковалась платежная ведомость «Динамо», в которой годовая зарплата Шипачева — 95 миллионов рублей, Войнова — 70, Галиева — 50.

Ранее стало известно, что казанский клуб возглавит Олег Знарок, работавший с Шипачевым и Войновым в СКА.

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