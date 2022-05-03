Текущие события
Хоккей. НХЛ
4.05
Рейнджерс
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
4.05
Флорида
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
4.05
Колорадо
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
4.05
Калгари
Даллас
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Лос-Анджелес
34
Хоккей. НХЛ
04:30
Миннесота
Сент-Луис
04
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
30.04
Металлург
ЦСКА
14
28.04
ЦСКА
Металлург
21
26.04
Металлург
ЦСКА
ОТ
23
24.04
ЦСКА
Металлург
01
22.04
ЦСКА
Металлург
04
20.04
Металлург
ЦСКА
64
18.04
Металлург
ЦСКА
13
14.04
СКА
ЦСКА
03
Хоккей. КХЛ. Все результаты
16:18 (мск), источник: ТАСС

Континентальная хоккейная лига стала седьмой по посещаемости среди европейских чемпионатов

Средняя посещаемость КХЛ в прошедшем сезоне упала на 63% по сравнению с последним сезоном перед пандемией из-за ограничений пропускной способности в большинстве регионов.

Динамо Мн
СКА
Барыс
Ак Барс
Сибирь
Салават Юлаев
ЦСКА
Трактор
Северсталь
Динамо М
ЛокомотивКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 3 мая. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) заняла седьмое место в рейтинге средней посещаемости среди европейских чемпионатов в сезоне-2021/22. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

IIHF опубликовала рейтинг средней посещаемости впервые с начала пандемии коронавируса в 2020 году.

Средняя посещаемость КХЛ в прошедшем сезоне упала на 63% по сравнению с последним сезоном перед пандемией коронавируса из-за ограничений пропускной способности в большинстве регионов и составила 2 382 человека.

Первое место в рейтинге заняла Национальная лига Швейцарии (6 139 человек), второе — Шведская хоккейная лига (4 738), третье — Немецкая хоккейная лига (3 059). Наименьшей потери средней посещаемости удалось избежать Элитной хоккейной лиге Великобритании (5%), которая заняла четвертую строчку в рейтинге (2 885).

Также IIHF опубликовала рейтинг из ста самых посещаемых клубов Европы. Первое место удержал швейцарский «Бёрн» со средней посещаемостью 13 348 человек, на вторую строчку с седьмой поднялась шведская «Фрёлунда» (8 531 человек), на третью с 35-й позиции поднялся швейцарский «Фрибур» (8 324).

Лучшим клубом, представляющим КХЛ, стало минское «Динамо», опустившееся с шестого на восьмое место (6 304), петербургский СКА опустился со второго на 35-е (4 211), «Барыс» из Нур-Султана — с 24-го на 42-е (3 821), казанский «Ак Барс» — с 19-го на 49-е (3 403), новосибирская «Сибирь» — с 26-го на 52-е (3 231), уфимский «Салават Юлаев» — 27-го на 57-е (2 996), ЦСКА — с 14-го на 77-е (2 378), челябинский «Трактор» — с 30-го на 79-е (2 327), черповецкая «Северсталь» поднялась с 86-го на 83-е (2 241), московское «Динамо» — опустилось с 32-го на 89-е (2 160), ярославский «Локомотив» — 23-го на 96-е (2 080).

Обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2021/22 стал ЦСКА, победивший в финальной серии магнитогорский «Металлург» со счетом 4−3.

 Божович о судействе матча со "Спартаком": это победа Безбородова и его коллег на VAR
Мне кажется, что судьи испортили результат боя: Дэйна Уайт поддержал Петра Яна
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь