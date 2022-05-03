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3 мая, источник: БЕЛТА

Минский ХК «Динамо» занял 8-е место в Европе по посещаемости домашних игр

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» заняли 8-е место по посещаемости домашних матчей, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В матчах минувшего сезона на трибунах «Минск-Арены» средняя посещаемость составила 6 304 зрителя. Болельщиков минских динамовцев обошли фанаты швейцарского «Берна» (13 348 зрителей), шведского клуба «Фрелунда» из Гетеборга (8 531), швейцарских «Фрибурга» (8 324), «Цюриха» (8 020), «Цуга» (6 708), британского «Шеффилда» (6 693) и немецкого «Кельнер Хайе» (6 679). В предыдущем сезоне минские «зубры» заняли шестое место в списке посещаемости среди европейских клубов.

Средняя посещаемость игр Континентальной хоккейной лиги составила 2 382 зрителя, это 7-й показатель в Старом Свете. На первом месте чемпионат Швейцарии (6 139), вторая позиция у Швеции (4 738), замыкает тройку лидеров Германия (3 059).

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