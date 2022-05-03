Минский ХК «Динамо» занял 8-е место в Европе по посещаемости домашних игр

В матчах минувшего сезона на трибунах «Минск-Арены» средняя посещаемость составила 6 304 зрителя. Болельщиков минских динамовцев обошли фанаты швейцарского «Берна» (13 348 зрителей), шведского клуба «Фрелунда» из Гетеборга (8 531), швейцарских «Фрибурга» (8 324), «Цюриха» (8 020), «Цуга» (6 708), британского «Шеффилда» (6 693) и немецкого «Кельнер Хайе» (6 679). В предыдущем сезоне минские «зубры» заняли шестое место в списке посещаемости среди европейских клубов.