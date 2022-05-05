Хоккеисты Шипачев и Войнов перешли в «Ак Барс» из московского «Динамо»

ТАСС, 5 мая. Хоккеисты московского «Динамо» Вадим Шипачев и Вячеслав Войнов покинули клуб и подписали контракты с казанским «Ак Барсом». Об этом в четверг сообщает пресс-служба казанского клуба.

Шипачев выступал за «Динамо» на протяжении четырех последних сезонов, Войнов провел в московском клубе один сезон. «Динамо» получило от «Ак Барса» денежную компенсацию. Текущие контракты Шипачева и Войнова действуют до конца сезона-2023/24 и 2022/23 соответственно.

Шипачеву 35 лет, в минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром и ассистентом лиги по итогам регулярного чемпионата, на его счету 67 очков (24 шайбы + 43 результативные передачи) в 48 матчах. В КХЛ нападающий также выступал за череповецкую «Северсталь» и петербургский СКА, в составе которого дважды стал обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017), россиянин также выступал за клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас» в 2017 году. Шипачев является лучшим ассистентом в истории КХЛ, на его счету 555 результативных передач в 828 матчах. В составе сборной России нападающий становился олимпийским чемпионом и серебряным призером Игр-2022, на его счету золотая, серебряная и две бронзовые медали чемпионатов мира.