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11:30 (мск), источник: ТАСС

Хоккеисты Шипачев и Войнов перешли в «Ак Барс» из московского «Динамо»

Столичная команда получила за игроков денежную компенсацию.

Динамо М
Ак БарсКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 5 мая. Хоккеисты московского «Динамо» Вадим Шипачев и Вячеслав Войнов покинули клуб и подписали контракты с казанским «Ак Барсом». Об этом в четверг сообщает пресс-служба казанского клуба.

Шипачев выступал за «Динамо» на протяжении четырех последних сезонов, Войнов провел в московском клубе один сезон. «Динамо» получило от «Ак Барса» денежную компенсацию. Текущие контракты Шипачева и Войнова действуют до конца сезона-2023/24 и 2022/23 соответственно.

Шипачеву 35 лет, в минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром и ассистентом лиги по итогам регулярного чемпионата, на его счету 67 очков (24 шайбы + 43 результативные передачи) в 48 матчах. В КХЛ нападающий также выступал за череповецкую «Северсталь» и петербургский СКА, в составе которого дважды стал обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017), россиянин также выступал за клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас» в 2017 году. Шипачев является лучшим ассистентом в истории КХЛ, на его счету 555 результативных передач в 828 матчах. В составе сборной России нападающий становился олимпийским чемпионом и серебряным призером Игр-2022, на его счету золотая, серебряная и две бронзовые медали чемпионатов мира.

Войнову 32 года, в сезоне-2021/22 он принял участие в 51 игре и набрал 41 очко (10+31). В КХЛ защитник ранее выступал за челябинский «Трактор», омский «Авангард» и петербургский СКА, в составе которого побеждал в Кубке Гагарина (2017). В 2008 году Войнов был выбран под общим 32-м номером клубом «Лос-Анджелес» на драфте НХЛ, вместе с командой россиянин дважды становился обладателем Кубка Стэнли (2012, 2014). В составе сборной России хоккеист стал олимпийским чемпионом в 2018 году и серебряным призером Игр-2022, на его счету также бронза чемпионата мира (2016).

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