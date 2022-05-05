Суперзвезд КХЛ отдали за 1 тысячу рублей? Шипачев и Войнов достались «Ак Барсу» за бесценок

Вадим Шипачев и Вячеслав Войнов — в «Ак Барсе»! Их одновременный переход из «Динамо» — один из самых громких трансферов в истории КХЛ. Да-да. Ни много, ни мало. Ведь речь идет об олимпийских чемпионах и одних из сильнейших игроков лиги здесь и сейчас. Шипачев — лучший бомбардир регулярки и один из трех претендентов на «Золотой шлем». Войнов — четвертый по результативности защитник минувшего сезона. Трансфер игроков такого калибра при действующих контрактах случается крайне редко.

В иных условиях переход Шипачева с Войновым должен был оцениваться в сотни миллионов рублей. В свое время за Богдана Киселевича ЦСКА платил «Северстали» 100 миллионов. Около 400 тем же московским «армейцам» обошлось сибирское трио Окулов — Шалунов — Шумаков. При этом динамовская парочка — это не игроки «на вырост», а уже готовые мастера, способные обеспечить результат в первый же сезон. В «жирные» времена такая покупка тянула бы на полмиллиарда. Но не сейчас. Различные источники сообщают, что Шипачев с Войновым переезжают в Татарстан за одну… тысячу рублей.

«Московское “Динамо” входит в новый этап своего развития. К большому сожалению, мы вынуждены расстаться с Вадимом Шипачевым и Вячеславом Войновым. Непростое решение. Это наши лидеры и игроки, которых очень любят наши болельщики и которые сделали очень многое для нашей команды. Однако, руководством Клуба принято решение изменить вектор и глобальную концепцию развития. Уверен, что сегодня мы делаем небольшой шаг назад, чтобы вскоре уверенной походкой пойти вперед. От себя лично благодарю Вадима и Вячеслава за игру в составе московского “Динамо”!», — гласит в заявлении президента «Динамо» Виктора Воронина.

О смене вектора и ставке на собственных воспитанников говорит и генменеджер клуба Алексей Сопин. То есть боссы бело-голубых четко дают понять, что эта сделка не рыночная, а во многом вынужденная. Не первый год за «Динамо» тянется шлейф долгов. Игрокам весь минувший сезон (как минимум) задерживали зарплату. Рано или поздно этот пузырь мог лопнуть очередным банкротством. Поговаривают, что согласно новому курсу зарплатный бюджет москвичей сократится вдвое и составит около 400 миллионов. Проводя параллели с другими клубами КХЛ, это чуть больше бюджета «Северстали», с которой «Динамо» мучилось в первом раунде плей-офф два года подряд.

Впрочем, даже если принимать во внимание тяжелое финансовое положение «Динамо», очень странно, что менеджмент клуба не выторговал у своих казанских коллег пару-тройку молодых игроков. Помните, как СКА забрал из системы «Динамо» трио воспитанников во главе с Чибриковым в обмен на Дмитрия Кагарлицкого? Нечто подобное обязаны были провернуть и Воронин с Сопиным. Тем более, что это вписывается в новую концепцию. Пусть это были бы не игроки основного состава, не ключевые «лимитчики», но вертикаль «Ак Барса» богата на перспективную молодежь. Пока же обмен на денежную компенсацию выглядит провалом.

Несмотря на то, что уход Шипачева с Войновым выглядит однозначной потерей для «Динамо», далеко не все в клубе настроены на пессимистичный лад. Андрей Сафронов еще прошлой осенью пытался избавиться от этой парочки, мечтая о реинкарнации ХК МВД. Уже упомянутый президент клуба Воронин даже во время плей-офф донимал капитана команды тем, что тот якобы не отрабатывает свои почти 100 миллионов контракта. Кажется, две главные звезды «Динамо» одновременно были и главными раздражителями. Вот только теперь, когда не на кого повесить очередной выход из плей-офф, боссам москвичей придется искать новые громоотводы.

Хоть «Ак Барс» и примерялся к Шипачеву с Войновым еще по ходу прошлого сезона, теперь их переезд в Казань обретает новый смысл. Эти двое едут не в неизвестность, а к конкретному человеку. Пусть «Ак Барс» пока не объявил Олега Знарка главным тренером, но и без официоза каждая собака знает, что он будет работать в столице Татарстана. А Шипачев с Войновым, возможно, не его главные любимчики, но люди, с которыми Знарок выигрывал сначала Кубок Гагарина, а затем и Олимпиаду. Кто-то вспомнит случай в Пхенчхане, где Шипачев присел в запас после первого же матча, но знающие люди вам скажут, что конфликт у Вадима был вовсе не с главным тренером сборной.

Укладывается ли «Ак Барс» в потолок зарплат? 165 миллионов рублей — нехилая нагрузка на бюджет, но в Казани был определенный запас. В прошлом сезоне не было ни момента, когда «барсы» вплотную приближались бы к 900 миллионам. А учитывая, что из всего комплекта легионеров в Татарстан вернутся в лучшем случае двое иностранцев, на Шипачева с Войновым должно хватить. А там, глядишь, не только на них, но и на Станислава Галиева, которого также сватают в казанский клуб. Однако и без него Шипачеву найдется с кем играть. На контракте с «Ак Барсом» находится Дмитрий Кагарлицкий — давний напарник Вадима.