Шипачев может получить более 200 миллионов рублей за сезон в «Ак Барсе»

По нашей информации, зарплата Шипачева в сезоне-2022/23 составит 95 миллионов рублей. Хоккеист получит дополнительно 19 миллионов рублей, если наберет 20 очков в регулярном чемпионате.

Также форвард получит 90 миллионов рублей, если войдет в топ-3 игроков КХЛ по плюс-минус, голам и набранным очкам.