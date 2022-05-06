«Салават Юлаев» подписал контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина Тимкиным

ТАСС, 6 мая. Уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» объявил о подписании контракта с форвардом Евгением Тимкиным. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба команды.

Соглашение с 31-летним нападающим рассчитано на два года. Также «Салават Юлаев» подписал контракт с форвардом Станиславом Бочаровым.

Тимкин выступал за омский «Авангард», подольский «Витязь», магнитогорский «Металлург» и петербургский СКА. Он дважды становился обладателем Кубка Гагарина в составе «Металлурга». Всего в КХЛ он провел 725 матчей, набрав 167 очков (88 шайб + 79 передач).

Бочарову 30 лет, он является чемпионом мира среди молодежных команд 2011 года. В КХЛ Бочаров играл за «Ак Барс», «Югру», «Адмирал», «Ладу», «Сочи», «Торпедо» и «Автомобилист». Всего Бочаров провел 559 матчей в КХЛ, набрав в них 206 (98 шайб + 108 результативных передач) очков.