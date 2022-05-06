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16:39 (мск), источник: ТАСС

«Салават Юлаев» подписал контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина Тимкиным

Также клуб подписал контракт со Станиславом Бочаровым.

Салават ЮлаевКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 6 мая. Уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» объявил о подписании контракта с форвардом Евгением Тимкиным. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба команды.

Соглашение с 31-летним нападающим рассчитано на два года. Также «Салават Юлаев» подписал контракт с форвардом Станиславом Бочаровым.

Тимкин выступал за омский «Авангард», подольский «Витязь», магнитогорский «Металлург» и петербургский СКА. Он дважды становился обладателем Кубка Гагарина в составе «Металлурга». Всего в КХЛ он провел 725 матчей, набрав 167 очков (88 шайб + 79 передач).

Бочарову 30 лет, он является чемпионом мира среди молодежных команд 2011 года. В КХЛ Бочаров играл за «Ак Барс», «Югру», «Адмирал», «Ладу», «Сочи», «Торпедо» и «Автомобилист». Всего Бочаров провел 559 матчей в КХЛ, набрав в них 206 (98 шайб + 108 результативных передач) очков.

«Салават Юлаев» занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ, набрав 62 очка после 45 встреч. В плей-офф уфимский клуб уступил во втором раунде челябинскому «Трактору» в серии со счетом 2−4.

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