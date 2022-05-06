ЦСКА определился с будущим Даррена Дица
Хоккейный клуб ЦСКА в ближайшее время продлит контракты с нападающим Сергеем Плотниковым и защитником Дарреном Дицем, сообщает «Матч ТВ».
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Хоккейный клуб ЦСКА в ближайшее время продлит контракты с нападающим Сергеем Плотниковым и защитником Дарреном Дицем, сообщает «Матч ТВ».
Отмечается, что срок нового соглашения с канадским защитником, который выступает за сборную Казахстана, составит три года, а с форвардом сборной России — два года.
Плотников перешел в ЦСКА перед стартом прошлого сезона КХЛ из магнитогорского «Металлурга», а Диц присоединился к «армейцам» по ходу сезона, перейдя из «Барыса».
Оба игрока в составе ЦСКА стали обладателями Кубка Гагарина.