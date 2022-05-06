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20:40 (мск), источник: Vesti.kz

ЦСКА определился с будущим Даррена Дица

Хоккейный клуб ЦСКА в ближайшее время продлит контракты с нападающим Сергеем Плотниковым и защитником Дарреном Дицем, сообщает «Матч ТВ».

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Источник: ХК ЦСКА

Отмечается, что срок нового соглашения с канадским защитником, который выступает за сборную Казахстана, составит три года, а с форвардом сборной России — два года.

Плотников перешел в ЦСКА перед стартом прошлого сезона КХЛ из магнитогорского «Металлурга», а Диц присоединился к «армейцам» по ходу сезона, перейдя из «Барыса».

Оба игрока в составе ЦСКА стали обладателями Кубка Гагарина.

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