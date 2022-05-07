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15:39 (мск), источник: Чемпионат.com

«Трактор» объявил о возвращении форварда Антона Бурдасова

Челябинский «Трактор» объявил о подписании контракта с нападающим Антоном Бурдасовым. Как отмечает пресс-служба, соглашение с 30-летним форвардом рассчитано сроком на три года.

Трактор
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Источник: РИА "Новости"

Бурдасов — воспитанник челябинского хоккея. Начинал профессиональную карьеру в «Тракторе», с которым выиграл Кубок Континента и бронзовые медали чемпионата КХЛ (2012). В межсезонье-2012 форвард перешёл в СКА. В 2015 году вместе с армейцами Бурдасов стал обладателем Кубка Гагарина. Также в КХЛ нападающий выступал за омский «Авангард», московский ЦСКА и уфимский «Салават Юлаев».

Напомним, 30-летний форвард стал неограниченно свободным агентом после истечения срока действия контракта со СКА. В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Бурдасов принял участие в 41 матче, набрав 42 (23+19) очка. В плей-офф нападающий провёл 16 встреч, забросил три шайбы и отдал семь передач.

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