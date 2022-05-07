«Трактор» объявил о возвращении форварда Антона Бурдасова

Бурдасов — воспитанник челябинского хоккея. Начинал профессиональную карьеру в «Тракторе», с которым выиграл Кубок Континента и бронзовые медали чемпионата КХЛ (2012). В межсезонье-2012 форвард перешёл в СКА. В 2015 году вместе с армейцами Бурдасов стал обладателем Кубка Гагарина. Также в КХЛ нападающий выступал за омский «Авангард», московский ЦСКА и уфимский «Салават Юлаев».