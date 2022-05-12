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16:23 (мск), источник: ТАСС

Хоккейная арена в Омске будет введена в эксплуатацию к 1 сентября

В середине июня на арене будет залит первый лед.

АвангардКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ОМСК, 12 мая. /ТАСС/. Хоккейная «Арена-Омск» будет введена в эксплуатацию к 1 сентября 2022 года. Об этом в четверг журналистам сообщил председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов.

Строительство арены на месте снесенного дворца началось в 2020 году.

«Строительство арены будет завершено и она будет введена в эксплуатацию к 1 сентября, в середине июня зальют первый лед. Трудности из-за кризиса возникали, но все идет нормально», — сказал Крылов.

«Авангард» с 2018 года проводил домашние матчи в подмосковной Балашихе, команда вернется в Омск перед стартом сезона-2022/23.

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