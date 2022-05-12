Хоккейная арена в Омске будет введена в эксплуатацию к 1 сентября

ОМСК, 12 мая. /ТАСС/. Хоккейная «Арена-Омск» будет введена в эксплуатацию к 1 сентября 2022 года. Об этом в четверг журналистам сообщил председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов.

Строительство арены на месте снесенного дворца началось в 2020 году.

«Строительство арены будет завершено и она будет введена в эксплуатацию к 1 сентября, в середине июня зальют первый лед. Трудности из-за кризиса возникали, но все идет нормально», — сказал Крылов.