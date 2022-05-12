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17:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ак Барс» подписал контракт с трехкратным обладателем Кубка Гагарина

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» подписал контракт с защитником Василием Токрановым, сообщается на сайте команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Соглашение с хоккеистом, который выступал за клуб из столицы Татарстана с сезона-2007/08 по 2018 год, рассчитано на два года.

«Я очень рад предложению “Ак Барса” и рад вернуться. Меня даже потряхивало, когда ставил подпись. Решающий фактор — это возвращение домой, здесь моя семья, и все в ней обрадовались, узнав о контракте с “Ак Барсом”. Моя цель — провести сезон полностью и на высоком уровне и постараться выиграть Кубок Гагарина», — заявил хоккеист.

Токранову 32 года. Он является трехкратным обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса». С 2018 по 2022 год он выступал за петербургский СКА. Всего в КХЛ защитник провел 432 матча, в которых набрал 136 (36+100) очков при показателе полезности «+45».

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