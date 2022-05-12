«Ак Барс» подписал контракт с трехкратным обладателем Кубка Гагарина

Соглашение с хоккеистом, который выступал за клуб из столицы Татарстана с сезона-2007/08 по 2018 год, рассчитано на два года.

«Я очень рад предложению “Ак Барса” и рад вернуться. Меня даже потряхивало, когда ставил подпись. Решающий фактор — это возвращение домой, здесь моя семья, и все в ней обрадовались, узнав о контракте с “Ак Барсом”. Моя цель — провести сезон полностью и на высоком уровне и постараться выиграть Кубок Гагарина», — заявил хоккеист.