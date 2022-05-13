В омском «Авангарде» объявили о кардинальном кадровом решении
О кардинальном кадровом решении в пятницу, 13 мая 2022 года, объявил председатель совета директоров омского ХК «Авангард» Александр Крылов.
О кардинальном кадровом решении в пятницу, 13 мая 2022 года, объявил председатель совета директоров омского ХК «Авангард» Александр Крылов.
Он сообщил, что руководителем хоккейной академии «Авангард» станет Евгений Хацей.
По словам Александра Крылова, «более достойного кандидата найти было сложно».
Добавим, что Евгений Хацей ранее выступал за омский «Авангард», выиграв в 2004 году чемпионат России с клубом. Также Хацей работал в «Авангарде» в период президентства Максима Сушинского.
Отметим, что открывшаяся осенью 2019 года омская хоккейная академия «Авангард» сменила уже несколько руководителей. Так, у ее руля непродолжительное время находились бывшие тренеры клуба Евгений Карнаухов и Сергей Герсонский.