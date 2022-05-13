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16:14 (мск), источник: СуперОмск

В омском «Авангарде» объявили о кардинальном кадровом решении

О кардинальном кадровом решении в пятницу, 13 мая 2022 года, объявил председатель совета директоров омского ХК «Авангард» Александр Крылов.

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Он сообщил, что руководителем хоккейной академии «Авангард» станет Евгений Хацей.

По словам Александра Крылова, «более достойного кандидата найти было сложно».

Добавим, что Евгений Хацей ранее выступал за омский «Авангард», выиграв в 2004 году чемпионат России с клубом. Также Хацей работал в «Авангарде» в период президентства Максима Сушинского.

Отметим, что открывшаяся осенью 2019 года омская хоккейная академия «Авангард» сменила уже несколько руководителей. Так, у ее руля непродолжительное время находились бывшие тренеры клуба Евгений Карнаухов и Сергей Герсонский.

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