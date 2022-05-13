В омском «Авангарде» объявили о кардинальном кадровом решении

Добавим, что Евгений Хацей ранее выступал за омский «Авангард», выиграв в 2004 году чемпионат России с клубом. Также Хацей работал в «Авангарде» в период президентства Максима Сушинского.

Отметим, что открывшаяся осенью 2019 года омская хоккейная академия «Авангард» сменила уже несколько руководителей. Так, у ее руля непродолжительное время находились бывшие тренеры клуба Евгений Карнаухов и Сергей Герсонский.