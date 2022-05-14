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17:51 (мск), источник: Sport24

«Авангард» отстранил от тренерской деятельности Егора Шастина, оскорблявшего хоккеистов клубной академии

«Авангард» отстранил Егора Шастина от тренерской деятельности в клубной академии.

АвангардКХЛ: таблица и календарь
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Источник: ХК "Авангард"

Егор Шастин, сын входящего в совет директоров клуба экс-хоккеиста и тренера Евгения Шастина, оказался в центре скандала.

В сети появилось видео, на котором специалист унижает игроков академии, пока те едут в купе поезда. На видео Егор Шастин неоднократно позволяет себе оскорбительные высказывания и угрозы в адрес молодых хоккеистов с использованием матерной брани.

«В связи с видеоматериалами, появившимся сегодня в сети Интернет, в Хоккейной Академии “Авангард” начато внутреннее расследование, на время которого Егор Шастин отстранен от тренерской деятельности в Академии. По итогам расследования будет принято решение, о чем мы сообщим дополнительно», — говорится в официальном заявлении омского клуба.

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