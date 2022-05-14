«Авангард» отстранил от тренерской деятельности Егора Шастина, оскорблявшего хоккеистов клубной академии

В сети появилось видео, на котором специалист унижает игроков академии, пока те едут в купе поезда. На видео Егор Шастин неоднократно позволяет себе оскорбительные высказывания и угрозы в адрес молодых хоккеистов с использованием матерной брани.

«В связи с видеоматериалами, появившимся сегодня в сети Интернет, в Хоккейной Академии “Авангард” начато внутреннее расследование, на время которого Егор Шастин отстранен от тренерской деятельности в Академии. По итогам расследования будет принято решение, о чем мы сообщим дополнительно», — говорится в официальном заявлении омского клуба.