«Авангард» отстранил от тренерской деятельности Егора Шастина, оскорблявшего хоккеистов клубной академии
«Авангард» отстранил Егора Шастина от тренерской деятельности в клубной академии.
«Авангард» отстранил Егора Шастина от тренерской деятельности в клубной академии.
Егор Шастин, сын входящего в совет директоров клуба экс-хоккеиста и тренера Евгения Шастина, оказался в центре скандала.
В сети появилось видео, на котором специалист унижает игроков академии, пока те едут в купе поезда. На видео Егор Шастин неоднократно позволяет себе оскорбительные высказывания и угрозы в адрес молодых хоккеистов с использованием матерной брани.
«В связи с видеоматериалами, появившимся сегодня в сети Интернет, в Хоккейной Академии “Авангард” начато внутреннее расследование, на время которого Егор Шастин отстранен от тренерской деятельности в Академии. По итогам расследования будет принято решение, о чем мы сообщим дополнительно», — говорится в официальном заявлении омского клуба.