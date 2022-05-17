Куда едут иностранцы, сбежавшие из России? Звездных легионеров приютили в богатой Швейцарии

Будут ли легионеры играть в следующем сезоне КХЛ? Если да, то в каких количествах? Кто исполнит обязательства по уже подписанным контрактам, а кто разорвет соглашения? В зарубежных СМИ появилась информация о том, что бывший вратарь «Салавата Юлаева» Юха Метсола продолжит карьеру в швейцарском «Клотене». При этом ранее «Автомобилист» сообщал о зарегистрированном контракте с финским вратарем, а также еще тремя иностранцами.

В ближайшее время мы узнаем, как разрешится этот контрактный спор, но уже сейчас впору говорить, что выбор Метсолы не случаен. Уже семь видных легионеров, игравших в прошлом сезоне в КХЛ, подписались в Швейцарии. Именно NL с ее уровнем хоккея, зарплат и бытового комфорта выглядит главной альтернативой российской лиге. А там, глядишь, швейцарцы за счет качественных иностранцев и лучшей лигой Европы могут стать. Пока же этот негласный титул принадлежит КХЛ.

Брайан О’Нилл. Из «Йокерита» в «Цуг»

Долгие шесть сезонов этот американец зажигал в КХЛ. Мог оказаться в «Барысе», но вместо Казахстана выбрал Финляндию. О’Нилл ничего за эти годы так и не выиграл, но в целом с переходом в «Йокерит» не прогадал. Трижды он становился лучшим бомбардиром «шутов», а в позапрошлом сезоне продемонстрировал лучший показатель полезности во всей лиге. Брайан — один из самых недооцененных легионеров в истории КХЛ. Набирая по полсотни очков за сезон, он ни разу не ездил на Матч Звезд. Теперь 33-летний американец будет играть за чемпионов Швейцарии. Он попробует заменить уехавшего на родину Антона Ландера.

Никлас Йенсен. Из «Йокерита» в «Рапперсвиль»

В сезоне-2017/2018 этот датчанин набрал 37 очков и стал лучшим бомбардиром «Йокерита». Впоследствии этот титул почти приватизировал О’Нилл, но ниже определенной планки Йенсен не падал. А планка эта довольно высокая. Никлас регулярно играл на чемпионатах мира, съездил на Олимпиаду в Пекин, а теперь перебирается в Швейцарию. Габаритный форвард станет заменой другому экс-форварду «Йокерита» Стиву Мозесу и партнером по команде Романа Червенки. В прошлом сезоне известный чех не сумел вывести «Рапперсвиль» дальше четвертьфинала.

Джордан Шредер. Из «Йокерита» в «Рапперсвиль»

Перебирается в Рапперсвиль Йенсен не один, а с американским одноклубником. Джордан Шредер после дебютного сезона за «Торпедо» провел еще два года в Хельсинки. Правда, результативность центрального нападающего с каждым годом падала. В масштабах КХЛ это не звезда, но очень приличный легионер, к тому же выступающий на дефицитной позиции. На точке вбрасывания Шредер действует очень прилично. Он бы пригодился не только середнякам вроде того же «Торпедо», но и топ-клубам, ищущим центров. Например, «Авангарду».

Юхо Олкинуора. Из «Металлурга» в «Биль»

Финский вратарь покинул Россию после первого же матча плей-офф. Кто знает, добрался бы «Металлург» до финала Кубка Гагарина, играй в воротах не Кошечкин, а Олкинуора? Юхо хоть и выглядел круто на старте сезона, во второй половине чемпионата «наелся», а на Олимпиаде проиграл конкуренцию Сятери. Тогда как Кошечкин в его отсутствии обрел то ли вторую, то ли третью молодость. Впрочем, «Магнитке», которая и так и так ищет иностранного вратаря, Олкинуора точно бы пригодился. Теперь же он заменит в «Биле» Дмитрия Шикина, который уезжал в этот швейцарский клуб на концовку сезона, но недавно подписал контракт с «Витязем». На новом месте его уже ждут соотечественники Саллинен и Раяла, когда-то игравшие в КХЛ, а также россиянин Яковенко.

Микко Лехтонен. Из СКА в «Цюрих»

Контракт с одним из сильнейших атакующих защитников в КХЛ действовал до 2025 года. Однако после окончания сезона СКА согласился расстаться с Микко Лехтоненом по обоюдному согласию. Если бы не такое благородство Романа Ротенберга и всего питерского клуба, финну, по словам его агента, пришлось бы заплатить 160 миллионов компенсации. Избежав этого финансовой неприятности, Лехтонен выдохнул и… подписался в Швейцарии. Элитный защитник заключил контракт с элитной командой. Совсем недавно «Цюрих», ведомый Мальгиным, Андригетто и Азеведу играл в финале, но уступил «Цугу».

Лукас Валльмарк. Из ЦСКА в «Цюрих»

Останется ли Рикард Гренборг в «Цюрихе» — пока вопрос. Шведский тренер, который дважды делал «Тре крунур» чемпионами мира, еще грезит НХЛ. Недавно он попал в список кандидатов на пост главного тренера «Детройта». Что может быть отнюдь не безосновательно, так как его хороший знакомый Никлас Лидстрем занимает в «Ред Уингз» руководящий пост. Но вне зависимости от того, уедет Гренборг или не уедет, как минимум один швед в Цюрихе будет. Речь о Лукасе Валльмарке, который на пару с Йоакимом Нордстремом нехило потратился, чтобы избавиться от контрактных обязательств в ЦСКА. Москвичи, в отличие питерских «армейцев», не были столь благосклонны к чаяниям иностранцев.

Клас Дальбэк. Из ЦСКА в «Давос»

Еще недавно, в середине января, Клас Дальбек говорил в интервью, как горд он продлить контракт с ЦСКА на еще один сезон. В общей сложности этот статный защитник-домосед должен был провести в столице пять лет. За это время он выиграл два Кубка Гагарина, а мог выиграть и третий. В отличие от Валльмарка с Нордстремом он не бросил команду в разгар плей-офф. За это, видимо, его отпустили полюбовно. Из шумной Москвы 30-летний швед перебирается в тихий умиротворенный Давос. Там он встретится сразу с несколькими соотечественниками, в том числе Деннисом Расмуссеном, известным по игре в «Магнитке».