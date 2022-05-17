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19:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Белорусский хоккеист подписал контракт с «Металлургом»

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Белорусский хоккеист Владислав Еременко перешел из минского «Динамо» в магнитогорский «Металлург», сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Динамо Мн
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Источник: Спорт РИА Новости

Еременко был в статусе ограниченно свободного агента. «Металлург» сделал 23-летнему защитнику предложение о двухлетнем контракте. Минский клуб не стал повторять предложение «Магнитки».

Хоккеист выступал за минчан в КХЛ с сезона-2019/20, провел в лиге 141 матч и набрал 25 очков (10 шайб + 15 передач). В минувшем сезоне на счету защитника 40 матчей в регулярном чемпионате и 6 очков (3+3) при показателе полезности «0», а также четыре игры в плей-офф.

«Металлург» в минувшем сезоне дошел до финала Кубка Гагарина и стал серебряным призером, уступив в решающей серии ЦСКА со счетом 3−4. Минское «Динамо» вышло в плей-офф, но завершило борьбу на стадии ⅛ финала, проиграв в четырех матчах петербургскому СКА.

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