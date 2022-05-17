Белорусский хоккеист подписал контракт с «Металлургом»

Еременко был в статусе ограниченно свободного агента. «Металлург» сделал 23-летнему защитнику предложение о двухлетнем контракте. Минский клуб не стал повторять предложение «Магнитки».

Хоккеист выступал за минчан в КХЛ с сезона-2019/20, провел в лиге 141 матч и набрал 25 очков (10 шайб + 15 передач). В минувшем сезоне на счету защитника 40 матчей в регулярном чемпионате и 6 очков (3+3) при показателе полезности «0», а также четыре игры в плей-офф.