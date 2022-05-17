Игрока сборной Казахстана подписал обладатель Кубка Гагарина

25-летний хоккеист выступал в КХЛ за «Барыс», а также привлекался в национальную сборную. Сезон-2022/23 25-летний хоккеист проведет в «Звезде».

С 2015 по 2021 год Гренц сыграл за «Барыс» 101 матч в КХЛ и набрал 10 (3+7) очков. В высшей лиге Дмитрий выступал за усть-каменогорское «Торпедо», набрав 26 (11+15) очков при показателе полезности «+5» в 82 матчах. В минувшем сезоне форвард, играя за «Торпедо» в чемпионате Казахстана, отметился 50 (22+28) результативными баллами в 36 играх.