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17:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

КХЛ может расшириться до 26 клубов и ввести разделение на высший и низший дивизион

По данным «СЭ», КХЛ может пойти на серьезные изменения в формате проведения чемпионата.

КХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

По нашей информации, предлагается разделить клубы на два дивизиона, но не по географическому, а спортивно-финансовому принципу (формально их можно назвать КХЛ-А и КХЛ-Б) — высший и низший.

В первом будет 12 команд — предполагается, что туда войдут топ-клубы. Во второй 16 — к 10 представителям КХЛ могут добавиться еще шесть клубов из ВХЛ. Точный формат проведения регулярного чемпионата и плей-офф пока неизвестен, но матчи на первой стадии турнира команды будут играть внутри своего дивизиона.

Инициатива реформы исходит от топ-клубов КХЛ, планируется, что она может быть введена уже с сезона-2022/23, однако никакого решения по данному вопросу пока не принято. Отметим, что похожий формат введен со следующего чемпионата в МХЛ.

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