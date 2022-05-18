КХЛ может расшириться до 26 клубов и ввести разделение на высший и низший дивизион

По нашей информации, предлагается разделить клубы на два дивизиона, но не по географическому, а спортивно-финансовому принципу (формально их можно назвать КХЛ-А и КХЛ-Б) — высший и низший.

В первом будет 12 команд — предполагается, что туда войдут топ-клубы. Во второй 16 — к 10 представителям КХЛ могут добавиться еще шесть клубов из ВХЛ. Точный формат проведения регулярного чемпионата и плей-офф пока неизвестен, но матчи на первой стадии турнира команды будут играть внутри своего дивизиона.