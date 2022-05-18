В КХЛ назревает революция: олигархов могут отделить от бедняков. Суперлига из 12 команд убьет хоккей в регионах

Создание некой Суперлиги — навязчивая идея функционеров в разных видах спорта. В апреле прошлого года турнир с таким названием планировали создать ведущие европейские футбольные команды. Ее основали 12 клубов, и планировалось, что впоследствии к этой дюжине присоединится еще три счастливчика. Однако в публичной плоскости идея президента «Реала» Флорентина Пересе просуществовала всего несколько дней. Протесты фанатов и угрозы со стороны УЕФА разрушили этот карточный домик.

В хоккее подобные Суперлиги вроде как уже существуют. Во-первых, это НХЛ с ее столетней историей. Во-вторых, КХЛ, которая поначалу бросала перчатку своему заокеанскому аналогу. Две лиги, пусть и не в равных пропорциях, распределили между собой всех лучших хоккеистов планеты. Пусть в КХЛ не работал драфт и только недавно появился потолок зарплат, с НХЛ она жила по похожим лекалам. Это своего рода элитный клуб с постоянными участниками, которые никуда не вылетают, зарабатывают друг на друге и планомерно улучшают инфраструктуру.

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Но вот сегодня коллеги из «Спорт-экспресса» публикуют инсайд о том, что некая инициативная группа предложила разделить КХЛ на две лиги. С одной стороны — олигархи, с другой — бедняки. С одной стороны — 12 лучших команд, с другой — 16. Первая дюжина бьется за 8 путевок в плей-офф, 2 никуда не выходят, но и не вылетают, а еще 2 команды отправляются в так называемую КХЛ-Б. Обмен между лигами вроде бы есть, но минимальный. А еще ожидается уменьшение количества матчей — с 58−60 до 44.

Кто же может попасть в эту «золотую дюжину»? Нет сомнений, что все московские команды: ЦСКА, «Динамо» и «Спартак». Разумеется, СКА и «Локомотив». Никуда без «Ак Барса», «Авангарда», «Салавата Юлаева» и «Трактора». «Металлург» немного выбивается из стройных рядов из-за небольшого промышленного города, но команду с такими традициями и возможностями никто за бортом оставить не решится. «Автомобилист» с могущественным спонсором в лице УГМК тоже должен быть в Суперлиге. Последнюю вакансию наверняка займет одна из оставшихся зарубежных команд.

В чем может быть задумка «могучей кучки»? Если встать на место тех, кто продавливает столь революционную инициативу, то впору петь песни о повышении уровня соревновательности. Таким образом получится избежать проходных игр, а матчей с приставкой «топ» станет не в пример больше. Да и перспектива остаться без плей-офф, а то и вылететь повысит ценность регулярки. Под ударом в такой конкурентной среде может оказаться даже СКА. Ну чем не та самая Суперлига, только на хоккейный манер, о которой мечтали «Реал», «Ювентус» и другие футбольные монстры?

Но теми, кто несет свои идеи в массы, а заодно и на самые верхние этажи российского спорта, движет вовсе не желание больше зарабатывать на ТВ-трансляциях. Невозможно в данной ситуации прикрыться и интересами сборной России. Ведь оставшаяся без международных турниров сборная России существует сейчас только на бумаге. КХЛ попросту некого наигрывать для национальной команды. А значит тезис о том, что спортсмен прогрессирует, играя только против сильнейших, здесь не особо применим. Да и где вы были, когда сборная к Олимпиаде в Пхенчхане готовилась на базе фактически двух клубов? Тогда этим тезисом всячески пренебрегали.

Есть полное ощущение, что таинственные кукловоды вдохновились ностальгией по чемпионату СССР. То есть по своему собственному прошлому. Ведь откуда взялось число 12? Именно столько команд играло в чемпионате Союза. Никаких закрытых лиг тогда не существовало. Игр тоже было меньше чем сейчас, так что 44 матча в регулярке — это даже много. Осталось только отказаться от плей-офф и легионеров. Ну, не по-советски это как-то. Неслучайно же мантра «ну как-то же справлялись без иностранцев в чемпионате СССР, а значит и сейчас справимся» звучит в последнее время назойливо часто.

А что еще любят повторять те, кто живут прошлым? Например «за Уралом хоккея нет». И плевать им, что это вид спорта обожают в Хабаровске и довольно быстро полюбили во Владивостоке. Только-только начала поднимать голову команда из Череповца. А что уж говорить о Новосибирске, где хоккейный бум — это перманентное состояние. К тому же «Сибирь» вот-вот достроит новый стадион. Сначала он не пригодился для МЧМ, который отменили, а теперь, получается и сильнейшие команды страны на нем не сыграют? Это катастрофа для целого региона.

К тем клубам КХЛ, которым не нашлось места в Суперлиге, планируют добавить топовые команды из ВХЛ. «Рубин», «Югра», «Кузня», «Лада», питерское «Динамо», может быть кто-нибудь еще… Но как вы думаете, соберут ли в Новосибирске аншлаг на новеньком десятитысячнике, если вместо ЦСКА публике предложат в качестве основного блюда «Югру», а вместо дерби с «Авангардом» — дерби с «Кузней»? Тот же Новокузнецк, когда перешел в ВХЛ, потерял как во внимании, так и в качестве игроков. Из города повалили не только лидеры, но и юниоры, которые попросту не видели перспектив в городе, где нет КХЛ. На месте Новокузнецка теперь может оказаться еще несколько по-настоящему хоккейных городов. Расхлебывать последствия этого решения придется очень долго.

Поговаривают, что истинной причиной этой реформы, если она конечно будет доведена до воплощения в жизнь, является… дефицит на рынке игроков. Из КХЛ уехали легионеры, кто-то из россиян перебрался в Северную Америку, а на выходе даже топ-клубы не могут найти вратаря или форварда в первое звено. Отсюда довольно странные подписания и не менее странное молчание олигархов на трансферном рынке. Обрезать половину лиги и выкачать недры из тех, кто остался за бортом элитарного кружка, вот она цель. Футбольная Суперлига во многом потерпела крах из-за общественного мнения, которое выступило категорически против классового расслоения. В российском хоккее, увы, на чаяния болельщиков в основном плевать. Ключевые решения здесь принимаются с оглядкой не на социальные сети, а на высокие кабинеты.