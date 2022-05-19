КХЛ сократит количество легионеров в одной команде до трех с сезона-2023/24

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Количество легионеров в заявке команд на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) будет сокращено с пяти до трех начиная с сезона-2023/24.

Об этом журналистам в четверг сообщил председатель правления Федерации хоккея России (ФХР), член совета директоров КХЛ Аркадий Ротенберг.