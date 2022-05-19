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14:22 (мск), источник: ТАСС

КХЛ сократит количество легионеров в одной команде до трех с сезона-2023/24

В следующем сезоне команды смогут заявить пять игроков из-за рубежа.

КХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Количество легионеров в заявке команд на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) будет сокращено с пяти до трех начиная с сезона-2023/24.

Об этом журналистам в четверг сообщил председатель правления Федерации хоккея России (ФХР), член совета директоров КХЛ Аркадий Ротенберг.

«Мы пришли к тому, что в следующем сезоне будет пять легионеров, а через сезон — три», — сказал Ротенберг.

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