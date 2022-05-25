Текущие события
Хоккей. НХЛ
26.05
Колорадо
Сент-Луис
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
24.05
Финляндия
Чехия
30
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
24.05
Канада
Франция
71
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Каролина
41
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон
Калгари
53
Хоккей. НХЛ
27.05
Каролина
Рейнджерс
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
30.04
Металлург
ЦСКА
14
28.04
ЦСКА
Металлург
21
26.04
Металлург
ЦСКА
ОТ
23
24.04
ЦСКА
Металлург
01
22.04
ЦСКА
Металлург
04
20.04
Металлург
ЦСКА
64
18.04
Металлург
ЦСКА
13
14.04
СКА
ЦСКА
03
Хоккей. КХЛ. Все результаты
19:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Импортозамещение решает: «Авангард» сменил чешского вратаря на российского

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Омский хоккейный клуб «Авангард» в официальном Telegram-канале сообщил, что заключил контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса» вратарем Станиславом Галимовым.

АвангардКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Соглашение с 34-летним голкипером рассчитано на один год. Прошедший сезон Галимов провел в финском «Кярпяте», где сыграл 46 матчей в регулярном чемпионате и одержал 17 побед при коэффициенте надежности 2,42.

Кроме того сообщается, что «Авангард» расторг контракт с вратарем Шимоном Грубецом по инициативе игрока. Соглашение с игроком сборной Чехии было рассчитано до конца сезона-2022/23. Отмечается, что спортивные права на 30-летнего голкипера закрепляются за «Авангардом».

«Мы допускали такой вариант развития событий с Шимоном Грубецом, прорабатывали несколько вариантов, и сразу после решения Шимона активировали один из них. При отсутствии выбора на рынке нам удалось подписать хорошего вратаря, и в сезон мы пойдем с двумя равноценными голкиперами. Станислав Галимовперезагрузился” в Финляндии, где провел хороший сезон. По сути, у него открылось второе дыхание: он уверенно провел “регулярку” и помог “Кярпяту” выйти в плей-офф. Сильными сторонами этого голкипера являются опыт, выбор позиции, техника, а также умение хладнокровно действовать в сложных ситуациях, держать команду в игре. Верю в то, что Станислав использует на 100% свой новый шанс в КХЛ», — сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков.

На протяжении карьеры Галимов выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) также за мытищинский «Атлант», московский ЦСКА, нижегородское «Торпедо», магнитогорский «Металлург», челябинский «Трактор» и рижское «Динамо».

Грубец играл за «Авангард» с 2020 года. В составе команды он стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2020/21. В прошедшем сезоне Грубец провел 40 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, одержал 22 победы (5 — «на ноль»), отражая 92,2% бросков при коэффициенте надежности 2,19. Из 13 матчей в плей-офф чех выиграл 7 (2 — «на ноль»), его процент отраженных бросков был равен 91,5%, коэффициент надежности — 2,57.

 Главная любовь Винер-Усмановой. Что безумного сделал для нее муж-миллиардер
Русский американец взрывает фигурное катание. Его прыжок обсуждает весь мир
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь