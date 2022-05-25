Импортозамещение решает: «Авангард» сменил чешского вратаря на российского

Соглашение с 34-летним голкипером рассчитано на один год. Прошедший сезон Галимов провел в финском «Кярпяте», где сыграл 46 матчей в регулярном чемпионате и одержал 17 побед при коэффициенте надежности 2,42.

Кроме того сообщается, что «Авангард» расторг контракт с вратарем Шимоном Грубецом по инициативе игрока. Соглашение с игроком сборной Чехии было рассчитано до конца сезона-2022/23. Отмечается, что спортивные права на 30-летнего голкипера закрепляются за «Авангардом».

«Мы допускали такой вариант развития событий с Шимоном Грубецом, прорабатывали несколько вариантов, и сразу после решения Шимона активировали один из них. При отсутствии выбора на рынке нам удалось подписать хорошего вратаря, и в сезон мы пойдем с двумя равноценными голкиперами. Станислав Галимов“перезагрузился” в Финляндии, где провел хороший сезон. По сути, у него открылось второе дыхание: он уверенно провел “регулярку” и помог “Кярпяту” выйти в плей-офф. Сильными сторонами этого голкипера являются опыт, выбор позиции, техника, а также умение хладнокровно действовать в сложных ситуациях, держать команду в игре. Верю в то, что Станислав использует на 100% свой новый шанс в КХЛ», — сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков.

На протяжении карьеры Галимов выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) также за мытищинский «Атлант», московский ЦСКА, нижегородское «Торпедо», магнитогорский «Металлург», челябинский «Трактор» и рижское «Динамо».