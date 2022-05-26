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11:43 (мск), источник: Sports.Ru

«Ак Барс» обменял Коваленко в «Торпедо» на денежную компенсацию

«Ак Барс» и «Торпедо» совершили обмен.

Ак Барс
ТорпедоКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Нападающий Николай Коваленко переходит в нижегородскую команду. Казанский клуб получил за игрока денежную компенсацию.

В прошлом году «Ак Барс» приобрел Коваленко у «Локомотива», подписав с ним двухлетний контракт. Зарплата игрока составляла 25 млн рублей за сезон.

В минувшем регулярном чемпионате Коваленко набрал 14 (6+8) очков в 29 матчах. В плей-офф на его счету одна результативная передача в 6 играх.

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