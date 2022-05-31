«Ак Барс» анонсировал переход Радулова видео из фильма «Парк Юрского периода»
Казанский «Ак Барс» анонсировал подписание контракта с бывшим нападающим «Далласа» Александром Радуловым.
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Казанский «Ак Барс» анонсировал подписание контракта с бывшим нападающим «Далласа» Александром Радуловым.
Татарский клуб опубликовал отрывок из фильма «Парк Юрского периода», в котором намекнул на скорый переход Радулова. «Что там в новостях по трансферам пишут?» — подписала ролик пресс-служба казанцев.
35-летний Радулов выступал в России за «Динамо», «Салават Юлаев» и ЦСКА. В НХЛ Александр защищал цвета «Нэшвилла», «Монреаля» и «Далласа».