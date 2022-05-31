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19:22 (мск), источник: Sport24

«Ак Барс» анонсировал переход Радулова видео из фильма «Парк Юрского периода»

Казанский «Ак Барс» анонсировал подписание контракта с бывшим нападающим «Далласа» Александром Радуловым.

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Источник: nhl.com

Татарский клуб опубликовал отрывок из фильма «Парк Юрского периода», в котором намекнул на скорый переход Радулова. «Что там в новостях по трансферам пишут?» — подписала ролик пресс-служба казанцев.

35-летний Радулов выступал в России за «Динамо», «Салават Юлаев» и ЦСКА. В НХЛ Александр защищал цвета «Нэшвилла», «Монреаля» и «Далласа».

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