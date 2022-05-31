Хоккеисты Мартынов, Кузнецов и Дерябин подписали контракты с минским «Динамо»

Так, в стан «зубров» возвращается 20-летний нападающий Сергей Кузнецов. В минувшем сезоне КХЛ форвард провел за «Динамо» два матча, а в январе перешел в жлобинский «Металлург», с которым стал чемпионом Беларуси. В плей-офф Кубка Президента Кузнецов набрал 19 (9+10) очков в 17 матчах, побив рекорд результативности для игроков до 21 года.

Игорь Мартынов также начинал прошедший сезон в составе минчан, за которых сыграл 5 матчей и отметился одной заброшенной шайбой. Затем 23-летний форвард отправился в «Шахтер», в форме солигорского клуба Мартынов заработал 8 (1+7) баллов в 13 встречах. Всего в КХЛ на счету нападающего 13 очков в 92 играх.