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21:07 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты Мартынов, Кузнецов и Дерябин подписали контракты с минским «Динамо»

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейное минское «Динамо» достигло договоренности о подписании новых контрактов с тремя белорусскими хоккеистами, сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичного клуба.

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Так, в стан «зубров» возвращается 20-летний нападающий Сергей Кузнецов. В минувшем сезоне КХЛ форвард провел за «Динамо» два матча, а в январе перешел в жлобинский «Металлург», с которым стал чемпионом Беларуси. В плей-офф Кубка Президента Кузнецов набрал 19 (9+10) очков в 17 матчах, побив рекорд результативности для игроков до 21 года.

Игорь Мартынов также начинал прошедший сезон в составе минчан, за которых сыграл 5 матчей и отметился одной заброшенной шайбой. Затем 23-летний форвард отправился в «Шахтер», в форме солигорского клуба Мартынов заработал 8 (1+7) баллов в 13 встречах. Всего в КХЛ на счету нападающего 13 очков в 92 играх.

Также ростер столичной команды пополнил защитник Дмитрий Дерябин. В минувшем сезоне 22-летний хоккеист сыграл в 27 матчах регулярного чемпионата, где набрал 4 (1+3) балла. Всего за карьеру в КХЛ Дерябин разжился 9 баллами в 93 поединках.

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