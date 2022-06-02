Хоккеист Вадим Мороз пополнил состав минского «Динамо»

«Рад подписать контракт с минским “Динамо”, где молодым игрокам дают шанс развиваться и пробовать свои силы на очень высоком уровне. Интерес был уже когда общался с тренерами, будучи в национальной сборной. Были предложения и из российских клубов, но я решил остаться в Минске. Здесь выстроена хорошая система, так, здорово прогрессировали Илья Усов и Александр Суворов. Да и белорусам, которые играют в НХЛ, выступления за “Динамо” тоже пошли на пользу, — считает новичок “зубров”. — В команде отличная обстановка, интересно находиться рядом с такими мастерами. Знаю, какая атмосфера бывает на “Минск-Арене” в дни матчей, это завораживает. Как только пришел в клуб, представил этот антураж. Верю, что скоро смогу его прочувствовать».