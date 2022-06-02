Хоккеист Вадим Мороз пополнил состав минского «Динамо»
2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейное минское «Динамо» достигло договоренности о подписании контракта с нападающим Вадимом Морозом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.
2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейное минское «Динамо» достигло договоренности о подписании контракта с нападающим Вадимом Морозом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.
В прошедшем сезоне 18-летний форвард дебютировал в экстралиге в составе новополоцкого «Химика». В 35 матчах регулярного чемпионата Мороз набрал 7 (4+3) очков при показателе полезности «+2», на стадии плей-офф хоккеист заработал 2 (1+1) балла и «+3» в восьми встречах.
В конце марта хоккеист тренировался с «Динамо», находясь на пробном контракте. Двустороннее соглашение «зубров» с Морозом рассчитано на два сезона.
«Рад подписать контракт с минским “Динамо”, где молодым игрокам дают шанс развиваться и пробовать свои силы на очень высоком уровне. Интерес был уже когда общался с тренерами, будучи в национальной сборной. Были предложения и из российских клубов, но я решил остаться в Минске. Здесь выстроена хорошая система, так, здорово прогрессировали Илья Усов и Александр Суворов. Да и белорусам, которые играют в НХЛ, выступления за “Динамо” тоже пошли на пользу, — считает новичок “зубров”. — В команде отличная обстановка, интересно находиться рядом с такими мастерами. Знаю, какая атмосфера бывает на “Минск-Арене” в дни матчей, это завораживает. Как только пришел в клуб, представил этот антураж. Верю, что скоро смогу его прочувствовать».
Ранее контракты со столичным «Динамо» подписали форварды Денис Мосалев, Павел Варфоломеев, Дмитрий Буйницкий, Валентин Демченко, Виталий Пинчук, Сергей Кузнецов, Игорь Мартынов и Владимир Алистров, а также голкипер Константин Шостак и защитник Дмитрий Дерябин.