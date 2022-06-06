«Спартак» подписал новый трехлетний контракт с обладателем Кубка Стэнли

Соглашение с 32-летним форвардом рассчитано на три сезона — до 30 апреля 2025 года.

Локтионов перешел в «Спартак» перед минувшим сезоном и провел за «красно-белых» 36 матчей, в которых набрал 19 очков (10 шайб + 9 голевых передач).

До «Спартака» Локтионов выступал в КХЛ за ярославский «Локомотив» (2014−2019), магнитогорский «Металлург» (2019−2020) и ЦСКА (2020−2021). Всего на его счету 418 матчей в лиге, в которых он заработал 196 (76+120) очков.