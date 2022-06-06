«Спартак» подписал новый трехлетний контракт с обладателем Кубка Стэнли
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Московский «Спартак» подписал новый контракт с чемпионом мира, обладателем Кубка Стэнли Андреем Локтионовым, сообщается на официальном сайте КХЛ.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Московский «Спартак» подписал новый контракт с чемпионом мира, обладателем Кубка Стэнли Андреем Локтионовым, сообщается на официальном сайте КХЛ.
Соглашение с 32-летним форвардом рассчитано на три сезона — до 30 апреля 2025 года.
Локтионов перешел в «Спартак» перед минувшим сезоном и провел за «красно-белых» 36 матчей, в которых набрал 19 очков (10 шайб + 9 голевых передач).
До «Спартака» Локтионов выступал в КХЛ за ярославский «Локомотив» (2014−2019), магнитогорский «Металлург» (2019−2020) и ЦСКА (2020−2021). Всего на его счету 418 матчей в лиге, в которых он заработал 196 (76+120) очков.
Локтионов стал обладателем Кубка Стэнли в 2012 году в составе «Лос-Анджелеса», в НХЛ также играл за «Нью-Джерси» и «Каролину». В составе сборной России выиграл чемпионат мира 2014 года.