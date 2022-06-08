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11:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Российский талант выигрывает битву за жизнь. Страшная болезнь отступила

Ивану Мирошниченко разрешили тренироваться. Его могут выбрать в первом раунде драфта НХЛ, а в следующем сезоне хоккеист может вернуться на лед.

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Источник: ХК "Омские крылья"

Поддержка Лемье

Нападающий «Авангарда» Иван Мирошниченко, наряду с пермским уникумом и форвардом СКА Матвеем Мичковым — один из двух российских юниоров, о существовании которых вы просто не можете не знать. Но если имя второго продолжает звучать из каждого утюга даже в межсезонье, то про первого практически ничего не слышно с того момента, когда омский клуб в начале марта официально подтвердил наличие у него страшного диагноза — лифмомы Ходжкина — злокачественного образования, поражающего лимфоузлы.

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С тех пор прошло уже больше трех месяцев, но информацию о состоянии лидера юниорской сборной России приходилось скрести по сусекам. Пока Родион Амиров во время схватки с подлой опухолью в голове активно ведет соцсети и периодически выкладывает видео с тренировок, более замкнутый и стеснительный Мирошниченко ведет свою борьбу в абсолютной тишине. И отсутствие каких-либо новостей от самого хоккеиста, его клуба или агента наталкивало на не самые радужные мысли.

«С Ваней мы буквально вчера переписывались. Узнавал, как у него дела. Не могу сказать, что мы часто общаемся. Но знаю, что сейчас он находится дома. Ему достаточно тяжело. Мы все болеем за него», — рассказывал в недавнем интервью «СЭ» тренер системы ФХР Владимир Филатов, под руководством которого Мирошниченко выигрывал Юношескую Олимпиаду и Мемориал Глинки.

Источник: ХК "Омские крылья"

«Те позитивные прогнозы, которые ставились в момент начала лечения, подтверждаются. Мы надеемся, что Мирошниченко пройдет полный курс, восстановится и начнет играть в хоккей», — в последний раз отвечал на вопрос о здоровье форварда председатель Совета директоров «Ястребов» Александр Крылов на итоговой пресс-конференции, датированной 14 мая.

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Однако пару дней назад из-за туч выглянуло солнце, а канадский журналист Марк-Антуан Годин со ссылкой на директора центрального скаутского бюро НХЛ Дэн Марр сообщил, что нападающий омского клуба прошел курс лечения от недуга, допущен к тренировкам и готов играть в следующем сезоне.

Практически моментально заокеанский инсайд подтвердила и наша коллега Дарья Тубольцева, которая заявила, что клубы НХЛ запрашивали у стороны игрока медицинскую карту и проявляли к нему предметный интерес. И тут в пору напомнить, что именно Дарья вместе со своим мужем, помощником генерального менеджера «Авангарда» и бывшим топ-автором «СЭ» Игорем Еронко помогла написать очень красивую историю и организовать для Ивана беседу с легендой «Питтсбурга» Марио Лемье — самым известным хоккеистом, не только победившим страшную болезнь, но и вернувшимся на топ-уровень.

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«Начало марта. Игорь говорит: “У Вани ведь есть статуэтка Марио Лемье”. Повисла пауза. Смотрю на мужа и говорю: “А может…” — “Наверное, нет. Ты же понимаешь, что в мире творится…” — “Давай попробуем. У Марио тоже была лимфома Ходжкина”. — “Набираю…”.

В ту же минуту Игорь позвонил одному человеку, который сразу пообещал связаться с “Питтсбургом”. В Омске было уже поздно, мы легли спать, а наутро пришло сообщение, что информация дошла до Марио, возможно устроить зум-конференцию для него и Вани. Я не могла поверить. Дальше уже Игорь связался с генменеджером “Питтсбурга” Роном Хекстоллом, договорились о дате и времени. И вот 8 марта они поговорили.

Эта история для меня стала не просто попыткой поддержать Ваню Мирошниченко в трудное время, хотя это очень-очень важно. Эта история о том, что хоккейная семья существует. Национальность, возраст, политика — это не имеет значения», — делилась историей такого важного звонка Дарья в своем телеграм-канале.

Рейтинг почти не пошатнулся

Поразительно, но за время лечения Мирошниченко не вылетел из топ-32 предстоящего драфта. Хотя болезнь и существенно подорвала его шанса уйти в первой десятке, энхаэловские скауты по-прежнему считают его игроком уровня первого раунда. Например, один из российских разведчиков в беседе с «СЭ» поделился мнением, что с большой вероятностью Ивана выберет команда, имеющая два пика в первый день драфта. При этом его коллеги допускают вариант, при котором найдется менеджер, готовый рискнуть и забрать россиянина даже в топ-10.

Верит в него и аналитик The Athletic Кори Пронман. В своем финальном рейтинге ведущий североамериканский специалист по молодежному хоккею и преддрафтовым делам не побоялся поставить нападающего на 12-е место и спрогнозировал, что уроженец Уссурийска способен стать в НХЛ крепким игроком верхних звеньев:

«Мирошниченко — игрок со всеми качествами, которые нужны для того, чтобы стать топ-снайпером на уровне НХЛ. У него хорошие габариты и физика. Он классно катается. Он хорошо обучен. Его бросок — это пуля, которая может стать оружием при игре в большинстве. Он умеет обыгрывать защитников на скорости, умеет забрасывать шайбы из-под защитников, умеет играть равных составах и играть в большинстве. У него мощное телосложение, и он может играть в силовой хоккей. У него есть инструменты потенциального вингера для верхних звеньев. Но, учитывая его диагноз, его пришлось спустить в рейтинге из-за значительной неопределенности в вопросе его здоровья. Даже несмотря на положительные сдвиги с момента первоначального диагноза».

Источник: ХК "Омские крылья"

Смущает лишь то, что традиционно открытый «Авангард» никак не комментирует ближайшее будущее главного вундеркинда клубной системы, который в феврале прошлого года продлил контракт с омичами до конца сезона-2023/24. Играет в молчанку и агент хоккеиста Марк Гандлер, ориентированный исключительно на экспорт российских юниоров в Северную Америку и заявлявший о намерении выкупить контракт своего клиента сразу после драфта.

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Где начнет следующий сезон Мирошниченко? В каких объемах ему разрешили тренироваться? Почему информацию о здоровье нападающего приходится получать от главного скаута НХЛ? Все эти вопросы пока остаются без ответа. Однако сейчас это не так важно. Все это мишура по сравнению с тем, что талантливый парень выигрывает битву за свою жизнь, а наш хоккей не лишился одного из самых одаренных игроков крайне плодовитого поколениях 2000-х.

Кто знает, может быть, именно разговор с кумиром придал Ивану сил в борьбе за свою жизнь и ускорил процесс восстановления? Как бы то ни было, победить русского юниора лимфома не смогла, и хочется верить, что болезнь навсегда убрала от него свои крысиные лапки, а все главные победы Мирошниченко еще впереди. Теперь черед за уфимцем Родионом Амировым, у которого все обязательно получится.

Представляете, какая красивейшая и светлая история может произойти на наших глазах, если через несколько лет два вундеркинда встретятся в сборной и сыграют на разных флангах в одном звене под руководством Владимира Филатова — того самого тренера, который запустил их карьеру на международном уровне? Такого сценария хоккейный мир еще не знает. И как же хочется, чтобы парни совсем скоро его написали.

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