В КХЛ есть команда-призрак. У «Куньлуня» ни тренера, ни состава — для чего он нужен лиге?

Трансферная кампания клубов КХЛ в самом разгаре. Даже несмотря на то что по-прежнему нет ясности с легионерами на следующий сезон, многие команды уже активно работают на североамериканском рынке. С европейцами, конечно, сложнее, но и про них не забывают. В свою очередь, российский рынок практически пуст. На нём остались либо те, кто едет с ярмарки, либо топ-игроки вроде Гусева и Кузьменко, нацелившие свой взор на НХЛ.

Однако со стороны «Куньлуня» по-прежнему не слышно и не видно никаких подвижек, то есть нет вообще ничего, работа не ведётся. На сегодняшний день официально не объявлено ни об одном продлении контракта, нет новичков, непонятно, в какой конференции команда будет выступать в следующем сезоне. Ясно только то, что из подмосковных Мытищ «драконы» уезжать не собираются, а это значит, что после ухода из лиги «Йокерита» и рижского «Динамо» китайский коллектив логично перевести на Запад.

«Вопрос об изменении состава конференций будет решать правление. Но если рассуждать теоретически, то если “Куньлунь” остаётся играть на Западе, то их и можно перевести в эту конференцию, чтобы сделать равное количество команд», — говорил президент КХЛ Алексей Морозов.

Да о чём вообще можно говорить, если у команды до сих пор нет сформированного тренерского штаба? Айван Занатта и Алексей Ковалёв, работавшие в том числе со сборной Китая, с треском провалились на домашней для китайцев Олимпиаде. Финн Кари Ялонен, которого сватали в клуб, с ходу понял, с кем связывается, и предпочёл возглавить чешскую сборную, с которой впервые за долгое время завоевал медали чемпионата мира. На котором, правда, не было сборной России.

Поговаривают, что новым наставником «Куньлуня» может стать покинувший «Торпедо» Дэвид Немировски, но пока всё это вилами по воде. На стороне «Куньлуня» стоит гробовая тишина, нет ни одного официального заявления руководства. Такое ощущение, что в КХЛ есть команда-призрак, решившая хранить обет молчания. Вот только выиграет ли от этого наша лига?

«Куньлунь Ред Стар» примет участие в чемпионате КХЛ сезона-2022/2023. Команда продолжит базироваться в Московской области — вероятнее всего, в Мытищах. За два года у нас сложились хорошие отношения с «Ареной Мытищи», мы благодарны за сотрудничество и надеемся достигнуть договорённости на следующий сезон«, — вот и всё, что удалось услышать со стороны “Куньлуня” за последнее время. Заявление сделано пресс-службой команды, а руководства, видимо, как такового и нет.

Конечно, ситуация в мире сейчас такова, что клубами в лиге точно разбрасываться не будут, тем более что сокращения и так избежать не удалось. Но справедливости ради нельзя не отметить, что такие команды, как «Куньлунь», не добавляют КХЛ имиджа, по сути, являясь обузой. Да и конкуренции они точно не добавят. Все мы помним, как китайский клуб болтался на дне турнирной таблицы в прошлые сезоны. Увы, но предпосылок к изменениям в лучшую сторону нет никаких. Главный аутсайдер следующего сезона известен уже сейчас.

«Мы в КХЛ столько возились с “Куньлунем”, а на выходе получили клуб, который тянет регулярный чемпионат КХЛ ко дну. При этом сборная Китая ничего не показала на Играх даже в одном отдельно взятом матче, не закусилась. Народ, подозреваю, остался разочарован. Для нас проблема ещё и в том, что рабочие места в “Куньлуне” — и для тренеров, и для игроков — мы отдали североамериканской школе, умудрились ей уступить даже внутри нашей лиги. Для меня это самое обидное», — с негодованием высказывался двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Сложно с ним не согласиться. Самое обидное, что не делается никаких выводов. Такое ощущение, что всех всё устраивает, а подобные команды для лиги, старающейся ассоциировать себя с НХЛ, являются нормой. Пора бы «Куньлуню» начать шевелиться и хоть как-то готовиться к следующему сезону, в котором команда собиралась выступить. Или, может, планы уже поменялись?