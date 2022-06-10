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16:22 (мск), источник: Nakanune.ru

ХК «Трактор» продлил контракт с главным тренером

ХК «Трактор» продлил контракт с главным тренером Анваром Гатиятулиным до конца сезона 2023/2024, сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба.

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Анвар Гатиятулин был назначен главным тренером в мае 2020 года. На второй год работы в клубе он привел «черно-белых» к бронзовым медалям Чемпионата КХЛ.

«Продление контракта с Анваром Гатиятулиным входило в число первых задач в это межсезонье. Мы довольны, что нам удалось быстро пожать руки. “Трактор” с приходом Гатиятулина с каждым сезоном показывает динамичное и положительное развитие», — отметил генеральный директор клуба Иван Савин.

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