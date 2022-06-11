Единственная страна в Европе, которая отпускает хоккеистов в Россию. Словакам плевать на политику?

На заре существования КХЛ казалось, что основатели лиги пытаются построить государство в государстве. Наш хоккей начали перестраивать на североамериканский манер, придумали разделение на конференции, ввели драфт и другие новшества. А главное, попытались сделать чемпионат без привычных русских пороков. Но жизнь показала, что нет-нет, да внутрь вакуума будут проникать пары реального мира. Со временем КХЛ синхронизировалась с современной Россией если не во всем, то во многом. Задачи государственной важности перевесили попытки встать на коммерческие рельсы.

Вот и нынче хоккей рифмуется с общеполитической обстановкой в мире. Эксперты клеймят все иностранное, веруют в импортозамещение, а иностранцы отказываются ехать в Россию. Когда финны подают заявку в НАТО, довольно логично, что они не отпускают своих хоккеистов в нашу страну. Когда чехи вводят санкции против России, не особо удивительно, что чешским игрокам грозятся чуть ли не уголовным преследованием, если они заключат контракт клубом КХЛ. Глупо было бы ожидать другое отношение. «Спорт вне политики», — это уже давно лозунг, за которым ничего не стоит.

Но есть и исключения из правил. Канада — точно не самая дружественная страна для сегодняшней России. Однако первые легионеры в это межсезонье появились в клубах КХЛ именно из этой странны. Остался в Магнитогорске Филипп Майе, перебрался к нему и другим канадцам «Металлурга» вратарь Эдди Паскуале. Чуть позже из Швеции вернулся в «Витязь» второй бомбардир команды Даниэль Одетт. Ожидается, что это далеко не последние североамериканские легионеры.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1a3f4f729043a3a1cb4e" data-vnd="1a3f4f729043a3a1cb4e" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1a3f4f729043a3a1cb4e" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Однако у этого явления есть две причины. Во-первых, канадских хоккеистов так много, что к середнякам нет такого внимания как в Финляндии к новоявленным чемпионам мира и олимпийским чемпионам. Канадцы, не играющие за сборную Канады или в клубах НХЛ, на родине особо не интересны. Отсюда и отсутствие давления. А во-вторых, все иностранцы, что подписали контракты с российскими клубами, являются клиентами Алеши Пилко. Мы уже писали об этом словенском агенте, который готов плыть против течения.

А вот позиция Словакии вызывает некий диссонанс. С одной стороны, власти этой страны еще в марте выслали российских дипломатов. Позже был зафиксирован факт осквернения в городе Пиештяны памятника солдатам Красной армии. Словакия, как и другие европейские страны, поставляет оружие Украине. Список можно продолжать долго. При этом словацкие хоккеисты спокойно доигрывали сезон в составе российских клубов, а о давлении со стороны словацких СМИ или властей ничего не было слышно.

Единственное, в чем позиция Словакии была не особо прочной, это эмбарго российской нефти. Несколько стран выступали с сомнениями, стоит ли так резко отказываться от энергоносителей из России. Дольше всех на своем стояла Венгрия, задержав введение шестого пакета санкций почти на месяц. Тогда как Словакия хоть признавала зависимость от российской нефти и газа, сигнализируя о наступающих проблемах в экономике, не стала выбиваться из стройных европейских рядов.

На первый взгляд, Словакия и Чехия ничем друг от друга не отличаются. В конце концов, это две части когда-то одной большой страны. Но если чехам фактически запретили приезжать в КХЛ, то среди словаков уже есть первые ласточки. «Авангард» заключил контракт с Кристианом Ярошем — габаритным праворуким защитником, который прошлый сезон провел в «Нью-Джерси». Недосчитавшись двух финнов, чешского вратаря Грубеца и словака Цегларика, омский клуб начал заново собирать бригаду легионеров. И начал со словака, который отличается надежной игрой и мощным броском.

Источник: Официальный сайт ХК "Авангард"

А что же другие клубы?

«Как вы видели, иностранцы все играли до конца, несмотря на то, что часть финнов уже уехала из лиги. У нас иностранцы играли и все изъявили желание вернуться в хоккейный клуб в следующем сезоне. Конечно, все зависит от ситуации, которая происходит. Спрос на иностранцев будет, захотят ли они приехать, дадут ли им приехать — вопрос в этом», — говорил директор «Северстали» Николай Канаков, имея в виду наверняка и Адама Лишку, который провел в Череповце последние три сезона.

Но если у Лишки с «Северсталью» контракт подошел к концу, то у Михала Чайковски с «Сибирью» действует еще год. И насколько нам известно, защитник не собирается разрывать соглашение. Уверен в словаке и гендиректор новосибирского клуба Кирилл Фастовский. Говорят, что Чайковски даже не поехал на чемпионате мира, опасаясь получить травму и, как следствие, потерять контракт в КХЛ. А зарабатывает Чайковски в России довольно неплохие деньги — около 30 миллионов рублей. С нынешним курсом для далеко не звездного игрока обороны выглядит и вовсе заманчиво.

Остаться в КХЛ может и Патрик Рыбар. Голкипер, попавший в символическую сборную Олимпиады в Пекине, покинул минское «Динамо», но входит в сферу интересов «Спартаке». Красно-белые уже не рассчитывают на шведа Оскара Данска, но хотят усилить вратарскую линию и видят в лице Рыбара напарника для Алексея Красикова. А если Рыбар ответ «да» на предложение москвичей, то за ним, Чайковски и Ярошем могут потянуться другие словаки. Хоккейная Словакия долгое время переживала серьезный упадок, но последние несколько лет начинает вставать с колен. Количество легионеров из этой страны могло увеличиться и естественным путем, но не самая принципиальная позиция словацких властей вкупе с отсутствием чехов, финнов и шведов только ускорит этот процесс.