Тренер Андрей Скабелка официально вернулся в «Барыс»

Контракт с белорусским специалистом рассчитан на два сезона, до 30 апреля 2024 года. Последним местом работы тренера был «Локомотив» из Ярославля.

Андрей Владимирович хорошо известен казахстанским болельщикам. В сезоне 2018/19 годов «Барыс» при Скабелке продемонстрировал лучший результат в истории регулярных чемпионатов по набранным очкам. Под его руководством «Барыс» дважды выиграл дивизион Чернышева и дважды выходил в полуфинал Восточной конференции Кубка Гагарина. «Барыс» ожидает, что возвращение специалиста в Казахстан получится не менее продуктивным.

В следующем сезоне клуб будет делать основной упор на молодых казахстанских игроков. В ближайшее время Скабелка совместно с руководством клуба займется формированием своего тренерского штаба, а также комплектованием состава «Барыса» на предстоящий сезон.