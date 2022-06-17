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12:35 (мск), источник: Sports.Ru

Шалунов с зарплатой 90 млн рублей в год дороже всех в КХЛ, Радулов, Ткачев и Бурдасов делят 2-е место с 80 млн. В топ-12 только 1 легионер

Максим Шалунов возглавил список самых дорогих игроков КХЛ с зарплатой 90 млн рублей за год.

Локомотив
Ак Барс
Трактор
Авангард
СКА
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Источник: РИА "Новости"

«Спорт-Экспресс» опубликовал рейтинг зарплат хоккеистов лиги по состоянию на текущий момент.

В нем указана базовая зарплата игрока, которая учитывается под потолком в 900 миллионов рублей, без учета бонусов и премий.

Зарплату в 25 млн рублей и более получают 160 хоккеистов. В прошлом сезоне планкой топ-150 были 35 млн рублей. При этом некоторые игроки еще не подписали новые контракты.

Самый дорогой игрок лиги — форвард «Локомотива» Максим Шалунов (90 млн рублей).

Второе место делят форварды Антон Бурдасов («Трактор»), Александр Радулов («Ак Барс») и Владимир Ткачев («Авангард») — по 80 млн. О подписании контрактов с Радуловым и Ткачевым клубами официально еще не объявлено.

За ними идут 5 игроков с зарплатой 75 млн рублей — защитник Алексей Марченко («Локомотив»), форварды Стефан да Коста («Автомобилист»), Дамир Жафяров (СКА), Вадим Шипачев («Ак Барс»), Владимир Ткачев («Трактор»).

Десятое место делят три форварда с 70 млн — Николай Прохоркин (СКА), Михаил Григоренко и Антон Слепышев (оба — ЦСКА).

Таким образом, в топ-12 пока входит только один легионер — да Коста.

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