«Барыс» узнал свою судьбу в КХЛ после прихода Андрея Скабелки

Казахстанский клуб «Барыс» отправят в конференцию Якушева в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает AllHockey.ru.

Ранее «Барыс» объявил о возвращении главного тренера Андрея Скабелки, а также — о новом контракте с лидером команды Никитой Михайлисом.