«Барыс» узнал свою судьбу в КХЛ после прихода Андрея Скабелки
Казахстанский клуб «Барыс» отправят в конференцию Якушева в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает AllHockey.ru.
Казахстанский клуб «Барыс» отправят в конференцию Якушева в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает AllHockey.ru.
Казахстанский клуб «Барыс» отправят в конференцию Якушева в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает AllHockey.ru.
Ранее «Барыс» объявил о возвращении главного тренера Андрея Скабелки, а также — о новом контракте с лидером команды Никитой Михайлисом.
"Состав конференций КХЛ в сезоне-2022/23 по проекту ФХР должен выглядеть следующим образом:
Конференция Юрзинова: СКА, ЦСКА, «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Металлург», «Авангард», «Динамо» Москва, «Трактор», «Локомотив», «Спартак», «Северсталь», «Динамо» Минск.
Конференция Якушева: «Автомобилист», «Сибирь», «Барыс», «Торпедо», «Нефтехимик», «Витязь», «Сочи», «Амур», «Адмирал», «Куньлунь», — пишет издание со ссылкой на источник.