Текущие события
Хоккей. НХЛ
7.06
Эдмонтон
Колорадо
ОТ
56
Хоккей. НХЛ
8.06
Тампа-Бэй
Рейнджерс
41
Хоккей. НХЛ
10.06
Рейнджерс
Тампа-Бэй
13
Хоккей. НХЛ
12.06
Тампа-Бэй
Рейнджерс
21
Хоккей. НХЛ
16.06
Колорадо
Тампа-Бэй
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
19.06
Колорадо
Тампа-Бэй
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
30.04
Металлург
ЦСКА
14
28.04
ЦСКА
Металлург
21
26.04
Металлург
ЦСКА
ОТ
23
24.04
ЦСКА
Металлург
01
22.04
ЦСКА
Металлург
04
20.04
Металлург
ЦСКА
64
18.04
Металлург
ЦСКА
13
14.04
СКА
ЦСКА
03
Хоккей. КХЛ. Все результаты
18:37 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» узнал свою судьбу в КХЛ после прихода Андрея Скабелки

Казахстанский клуб «Барыс» отправят в конференцию Якушева в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает AllHockey.ru.

БарысКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: ХК "Барыс"

Казахстанский клуб «Барыс» отправят в конференцию Якушева в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает AllHockey.ru.

Ранее «Барыс» объявил о возвращении главного тренера Андрея Скабелки, а также — о новом контракте с лидером команды Никитой Михайлисом.

"Состав конференций КХЛ в сезоне-2022/23 по проекту ФХР должен выглядеть следующим образом:

Конференция Юрзинова: СКА, ЦСКА, «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Металлург», «Авангард», «Динамо» Москва, «Трактор», «Локомотив», «Спартак», «Северсталь», «Динамо» Минск.

Конференция Якушева: «Автомобилист», «Сибирь», «Барыс», «Торпедо», «Нефтехимик», «Витязь», «Сочи», «Амур», «Адмирал», «Куньлунь», — пишет издание со ссылкой на источник.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь