Экс-лидер «Барыса» станет самым дорогим игроком в КХЛ
Центральный нападающий Корбэн Найт, дебютировавший в КХЛ за «Барыс», станет самым высокооплачиваемым игроком Лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
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АвангардКХЛ: таблица и календарь
Центральный нападающий Корбэн Найт, дебютировавший в КХЛ за «Барыс», станет самым высокооплачиваемым игроком Лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Как сообщалось ранее, «Авангард» в ближайшее время подпишет двухлетний контракт с канадским центрфорвардом.
По информации «СЭ», зарплата Найта составит около 95 миллионов рублей в год.
31-летний Найт набрал 48 (18+30) очков в 47 играх минувшего регулярного чемпионата в составе «Авангарда». В плей-офф на его счету 7 (3+4) баллов в 13 матчах.
Ранее стали известны самые высокооплачиваемые игроки турнира, которые уже заключили контракты с клубами. В топ-160 попали четыре хоккеиста сборной Казахстана.