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21:26 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-лидер «Барыса» станет самым дорогим игроком в КХЛ

Центральный нападающий Корбэн Найт, дебютировавший в КХЛ за «Барыс», станет самым высокооплачиваемым игроком Лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Барыс
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Источник: КХЛ

Как сообщалось ранее, «Авангард» в ближайшее время подпишет двухлетний контракт с канадским центрфорвардом.

По информации «СЭ», зарплата Найта составит около 95 миллионов рублей в год.

31-летний Найт набрал 48 (18+30) очков в 47 играх минувшего регулярного чемпионата в составе «Авангарда». В плей-офф на его счету 7 (3+4) баллов в 13 матчах.

Ранее стали известны самые высокооплачиваемые игроки турнира, которые уже заключили контракты с клубами. В топ-160 попали четыре хоккеиста сборной Казахстана.

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