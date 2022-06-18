«Авангард» подписал двух крутых легионеров! Подробности мощной сделки из КХЛ

Накануне «Чемпионату» стало известно, что нападающие Корбан Найт и Рид Буше подпишут контракты с «Авангардом». Соглашение с канадцем будет рассчитано на два сезона, с американцем — на сезон. В ближайшее время об этом будет объявлено официально.

Сразу отметим, что Найт был едва ли не самым лакомым кусочком на рынке свободных агентов в нынешнем межсезонье. Особенно учитывая тот факт, что далеко не все европейцы доедут до России в следующем сезоне из-за политической ситуации в мире, а вот у североамериканцев в этом плане всё проще, и основная масса переговоров сейчас ведётся именно с ними.

На Найта, по нашей информации, всерьёз претендовали «Салават Юлаев» и магнитогорский «Металлург», в котором на контрактах уже есть четыре канадца — Паскуале, Карри, Майе и Лайпсик. Однако Корбан после долгих раздумий решил остаться в «Авангарде», где будет получать порядка 95 млн руб. за сезон.

«Если клуб, в котором играл хоккеист, заинтересован в новом соглашении и нас всё устраивает, я веду с ним переговоры в первую очередь. На Корбана очень большой спрос в лиге, но мы ориентируемся на клубы, которые могут выиграть Кубок. В таких командах хоккеистов всегда много, а зарплаты меньше. Но если ты выиграешь Кубок, то всё вернётся через бонусы. Поэтому мы общаемся с несколькими командами с учётом потолка зарплат. Есть варианты с Европой и Северной Америкой, но они план B. Мы сейчас активно общаемся и решаем, где Корбан начнёт сезон», — говорил в эксклюзивном интервью «Чемпионату» агент хоккеиста Алёша Пилко.

Уже тогда я спросил у словенского агента про вероятность того, что Найт идёт в одной связке со своим американским партнёром по чемпионскому «Авангарду» образца сезона-2020/2021 Ридом Буше, получив следующий ответ.

«13 месяцев назад эти парни сделали очень многое для того, чтобы “Авангард” выиграл свой первый в истории Кубок Гагарина. Корбан и Рид хотели играть вместе, у команд была заинтересованность в этой атакующей связке. Поэтому и пошли разговоры о том, что они идут в паре», — ответил Пилко.

Спрос на Буше в КХЛ тоже был. Так, форвардом всерьёз интересовались в минском «Динамо», рассматривались и варианты трудоустройства Рида в Европе. Но в результате североамериканец вернулся в команду, с которой завоёвывал первый в истории омского хоккея Кубок Гагарина. Значимость Найта и Буше в той победе сложно переоценить. В плей-офф эта связка наводила ужас на оборону и вратарей соперников.

Да, репутация Буше в КХЛ оказалась подмочена после памятной истории с секс-скандалом и судебными тяжбами хоккеиста в США, где Рид в итоге получил условный срок. Собственно говоря, именно поэтому с Буше попрощались в «Локомотиве», с которым у американца был действующий контракт.

Конечно, вистов спортсменам подобные вещи не добавляют, но постоянно жить прошлым тоже нельзя. Да и ситуация сейчас совершенно не та, когда можно разбрасываться качественными иностранцами. Уровень лиги с отъездом сильных чехов, шведов и финнов однозначно упадёт, поэтому сейчас основная легионерская ставка разумно делается на североамериканский рынок. Генменеджеры активно шерстят АХЛ (но там ещё не закончился сезон), направляют свой взор в сторону европейских чемпионатов, где тоже собрано немало канадцев и американцев.

За все свои прошлые поступки Буше уже ответил, поэтому пора возвращаться к хоккею и приносить пользу своей команде. Потенциал у форварда большой (он уже это доказывал), а условное первое звено омичей Буше — Найт — Ткачёв автоматически сделает команду Дмитрия Рябыкина одним из фаворитов Восточной конференции и позволит на равных тягаться с «Металлургом» и «Ак Барсом», где собраны очень сильные составы. Буше мог спокойно уехать куда-нибудь в швейцарский чемпионат, но зачем нам просто так отпускать мастеровитых легионеров в Европу? Лучше посмотрим на них в КХЛ, а за границу пусть едут те, от кого здесь нет никакого толка.