Революция в российском хоккее. ФХР хочет разделить КХЛ на две конференции: топ-клубы отделят от аутсайдеров

Что случилось

Месяц назад «СЭ» сообщал о возможном изменении структуры регулярного чемпионата КХЛ. Ключевое отличие от текущего варианта — появление двух «дивизионов» по спортивному принципу вместо географического. Проще говоря, топ-клубы должны отсоединиться от аутсайдеров.

Вчера президент КХЛ Алексей Морозов в интервью РБК выступил с заявлением о предложении ФХР воплотить такую революционную идею в жизнь:

Предлагается деление команд по спортивному рейтингу на две группы с разным количеством команд на «сильных» и «слабых» с количеством 70 игр в регулярном чемпионате. Мы считаем, что предлагать такие реформы за несколько недель до старта турнира без детальной проработки и без учета мнений всех клубов нельзя. Распределение участников по конференциям перед началом чемпионата на основании спортивных результатов только прошедшего сезона нарушит спортивный принцип. Отказ от учета географического местонахождения клубов увеличит затраты на авиаперелеты. Алексей Морозов президент КХЛ

Позднее Sport24 опубликовал вариант ФХР по распределению по «группам». Он (источники «СЭ» также подтверждают эту информацию) выглядит так:

Конференция Юрзинова: СКА, ЦСКА, «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Металлург», «Авангард», «Динамо» Москва, «Трактор», «Локомотив», «Спартак», «Северсталь», «Динамо» Минск.

Конференция Якушева: «Автомобилист», «Сибирь», «Барыс», «Торпедо», «Нефтехимик», «Витязь», «Сочи» «Амур», «Адмирал», «Куньлунь».

Вариант дивизионов от КХЛ остается прежним — классические «Запад» и «Восток».

Каким может быть календарь

«СЭ» стали известны подробности формата календаря, предлагаемого ФХР. Всего в регулярном чемпионате будет сыграно 70 матчей — они распределены следующим образом:

1) 4 матча с каждым соперником внутри конференции (44 — в «Юрзинове», 36 — в «Якушеве»);.

2) 2 матча с каждым соперником из другой конференции (20 — в «Юрзинове», 24 — в «Якушеве»);.

3) дополнительные матчи внутри конференции (6 — в «Юрзинове», 10 — в «Якушеве»).

В календаре, который предлагает сама КХЛ, будет 68 матчей — по паре матчей против каждого клуба лиги (всего 42) и еще 26 с соперниками из конференции.

Кто попадет в плей-офф

При появлении «сильного» дивизиона поменяется и структура плей-офф. По нашим данным, напрямую в Кубок Гагарина будут попадать 8 или 10 (есть разные варианты) команд из «Юрзинова» и 4 из «Якушева». Еще по 2 или 4 клуба из каждого дивизиона будут участвовать в плей-ин, который отдаленно напоминает то, что сейчас используется в НБА: вместо серии будет только один матч, победитель которого пройдет дальше.

Зачем все это нужно

У предложения ФХР нужно искать две стороны: рациональную и политическую. Ключевая часть первой — желание увеличить количество топ-матчей в КХЛ.

Но важнее, конечно, вторая — борьба за власть в российском хоккее и продавливание своих решений не прекращалось и не собирается прекращаться в ближайшем будущем.

К счастью, первоначальные варианты с полностью закрытыми дивизионами, которые не соприкасаются между собой, больше не существуют в проектном виде — в любом случае все будут играть против всех. Вариант ФХР, пожалуй, хорош еще и потому, что перекос в сторону «Востока» после ухода «Йокерита» из КХЛ и очередного «сокращения» «Динамо» становится уж слишком неприличным: на «Западе» всего три клуба, способных полностью или почти полностью достичь потолка зарплат в 900 миллионов рублей, а в другой конференции таких сразу шесть.

Однако аргументов «против» больше. Два из них уже назвал Морозов — нельзя проводить такие реформы за два месяца до старта чемпионата, а затраты на авиаперелеты увеличатся. Тем более деление по спортивному принципу, исходя из результатов прошлого сезона, некорректно — какие-то клубы из числа попавших в плей-офф не знали о новой реформе и не боролись за «топ-12», а январская досрочная остановка чемпионата и вовсе прибивает всю эту систему на корню.

И главное — внутри лиги, которая позиционирует себя как элитная, не может быть формального разделения на первый и второй сорт. Если кто-то недотягивает в финансовом плане — пусть лучше отправляется в ВХЛ. Неудивительно, что топ-клубы открещиваются от участия в разработке идеи ФХР: никто не хочет показать себя снобом на публику.

К тому же в последние пару лет в КХЛ наконец заработал потолок зарплат. С учетом тяжелой ситуации с легионерами неравенство в лиге опять возрастает, но это не повод отказываться от попыток избавиться от него. Разделение лиги же сделает его законодательно оформленным.

Будет ли принято предложение ФХР? И если да, уже с этого сезона или со следующего? Сейчас поставить на один из вариантов очень сложно — вспомните, как последний год развивалась похожая ситуация в российском футболе с форматом РПЛ. Рациональные доводы имеют значение, но в итоге многое будет зависеть от политического веса сторон.