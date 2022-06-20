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14:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Владимир Ткачев вернулся в «Авангард»

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Хоккеист Владимир Ткачев, выступавший в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Лос-Анджелес Кингз», заключил контракт с «Авангардом», сообщает официальный сайт омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее вице-президент, генеральный директор и главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг сообщил, что СКА обменял Ткачева в «Авангард». Омский клуб получил права на 26-летнего игрока в обмен на денежную компенсацию. Контракт с форвардом заключен на один год.

«Мы с радостью объявляем о возвращении в родной клуб одного из лучших омских воспитанников. Владимир Ткачев за последние годы наработал серьезный опыт, поиграв как в ведущих клубах КХЛ, так и за океаном. Его атакующий потенциал хорошо известен. Это умный, техничный хоккеист, способный регулярно снабжать партнеров острыми передачами, умеющий сыграть тонко и неожиданно для соперника. Все это, конечно, пригодится нашей команде в новом сезоне», — сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков.

Ткачев — воспитанник омского хоккея, он начинал взрослую карьеру в «Авангарде». В 2015 году он провел сезон в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL), а затем перешел в СКА. Также форвард выступал в КХЛ за владивостокский «Адмирал» и уфимский «Салават Юлаев», а после вернулся в петербургский клуб. В 2021 году он стал игроком «Лос-Анджелеса» и провел в НХЛ четыре матча, сделав две результативные передачи.

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