Владимир Ткачев вернулся в «Авангард»

Ранее вице-президент, генеральный директор и главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг сообщил, что СКА обменял Ткачева в «Авангард». Омский клуб получил права на 26-летнего игрока в обмен на денежную компенсацию. Контракт с форвардом заключен на один год.

«Мы с радостью объявляем о возвращении в родной клуб одного из лучших омских воспитанников. Владимир Ткачев за последние годы наработал серьезный опыт, поиграв как в ведущих клубах КХЛ, так и за океаном. Его атакующий потенциал хорошо известен. Это умный, техничный хоккеист, способный регулярно снабжать партнеров острыми передачами, умеющий сыграть тонко и неожиданно для соперника. Все это, конечно, пригодится нашей команде в новом сезоне», — сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков.